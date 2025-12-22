自由電子報
娛樂 最新消息

生3子被虧「全是賠錢貨」! 張柏芝淡定回應被讚高EQ

張柏芝參與旅行實境綜藝《一路繁花2》。（資料照，Fendi提供）張柏芝參與旅行實境綜藝《一路繁花2》。（資料照，Fendi提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲港星張柏芝近來參與旅行實境綜藝《一路繁花2》，節目中卸下明星光環的真實互動，讓觀眾看到她不同以往的一面，未料近日播出的一段用餐畫面，卻意外引爆輿論爭議。

在節目片段中，張柏芝與劉嘉玲、寧靜、何賽飛等女星一同用餐時，突然接到小兒子Marcus的電話。她開啟擴音開心與兒子寒暄，隨後因現場聲音嘈雜，起身走到後方繼續通話。其餘來賓則留在座位上討論她正在和誰講電話，何賽飛猜測是小兒子，劉嘉玲更笑稱張柏芝「很會生兒子」。

張柏芝回到座位後，寧靜隨口詢問她是否三個孩子都是兒子，張柏芝點頭承認，沒想到寧靜接著脫口而出一句「全是賠錢貨」。面對這句話，張柏芝並未正面回應，而是淡然表示：「他們有自己的世界。」語氣平靜，也迅速將話題帶過。

然而該段畫面播出後，立刻在網路上掀起兩派討論。部分網友認為寧靜的說法已涉及性別歧視，直言不論男孩或女孩都不該被貼上價值標籤，「孩子不該用性別來衡量」、「如果今天說的是女兒，輿論恐怕完全不同」等批評聲浪不斷出現。

點圖放大body

