娛樂 最新消息

轉傳貼文恐嚇攻擊高雄車站 486先生怒斥落井下石

調查官20日晚間將陳男送進橋頭地檢署。（資料照，記者吳昇儒翻攝）調查官20日晚間將陳男送進橋頭地檢署。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北捷運19日發生連續攻擊案件，造成4人身亡、11人受傷，事後竟有人在網路上傳「接力攻擊」揚言攻擊高雄車站。調查局資安工作站、高雄市調查處積極溯源，前天鎖定陳姓男大生，移送橋頭地檢署偵辦，陳男被移送時穿著運動短褲，用外套蓋住雙手，走進地檢署。檢察官偵訊後，依恐嚇公眾等罪嫌，諭令陳男5萬元交保。

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶怒斥發生這種震驚社會的隨機殺人案，大家心裡都還在滴血、還在恐懼，竟然還有這種沒腦子的智障，在網路社群上大放厥詞，他不滿說：「這種人腦袋到底在裝什麼？是覺得社會還不夠亂，還是覺得自己躲在鍵盤後面很幽默？」認為這不是開玩笑，這叫落井下石。

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

486先生直言，此人除了必須承擔的法律責任之外，他也希望立法公開名字資料與照片讓社會公評，「讓他知道在別人的傷口上灑鹽、製造公眾恐慌，是要付出慘痛代價的。」同時表示這種人不是什麼誤入歧途不是什麼開玩笑，純粹就是一個缺乏同理心、大腦發育不全的自私鬼，「如果法律不能給公眾一個交代，公義何在？」

486先生臉書全文

發生這種震驚社會的隨機殺人案，大家心裡都還在滴血、還在恐懼，竟然還有這種沒腦子的智障，在網路社群上大放厥詞。這種人腦袋到底在裝什麼？是覺得社會還不夠亂，還是覺得自己躲在鍵盤後面很幽默？
這不是開玩笑，這叫落井下石。
除了他必須承擔的法律責任之外，我真的想問，我真希望立法，公開名字資料與照片讓社會公幹，讓他知道在別人的傷口上灑鹽、製造公眾恐慌，是要付出慘痛代價的。
為什麼我主張法官必須在這個節骨眼「重判」？
亂世用重典： 當社會秩序受到重大威脅時，司法的角色必須是穩定的力量。如果這時候輕輕放下，就是在變相鼓勵其他「無腦跟風者」模仿，導致社會陷入集體歇斯底里。
打破「易科罰金」的僥倖心態： 很多人以為發個文頂多罰點錢就沒事。我強烈希望法官能硬起來，直接判刑 7 個月，且不准易科罰金、不准緩刑！ 讓他實實在在地進去關，去裡面好好思考什麼叫做真正的「提醒」與「責任」。同時也警惕社會上其他的白癡！
這種人不是什麼誤入歧途不是什麼開玩笑，純粹就是一個缺乏同理心、大腦發育不全的自私鬼。如果法律不能給公眾一個交代，公義何在？

點圖放大header
點圖放大body

