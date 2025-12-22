自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北捷無差別攻擊4死！白冰冰火大開嗆：台灣不能沒死刑

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運中山站19日發生無差別攻擊，27歲張姓逃兵通緝犯在犯案後墜樓不治，更造成3名無辜民眾喪命，震驚社會。對此，「綜藝大姐大」白冰冰火大開嗆「又來了」，不僅痛批治安與法制失靈，更強調「法不嚴無以治本」，公開呼籲政府恢復及確實執行死刑。

白冰冰堅決表態絕不能廢除死刑，並呼籲政府落實執行。（翻攝自臉書）白冰冰堅決表態絕不能廢除死刑，並呼籲政府落實執行。（翻攝自臉書）

白冰冰在北捷隨機攻擊案發後開直播，痛斥近年社會治安問題層出不窮，詐騙案件氾濫，「現在只要是人，沒有不被詐騙的」，但在這樣的環境下，政府卻仍討論廢除死刑，甚至「該有的死刑也不執行」，讓她難以接受。她直言，若法律無法對重大犯罪形成真正嚇阻，只會讓民眾生活在恐懼之中。

白冰冰也從民生角度出發指出，現今景氣低迷，年輕世代已承受龐大生活壓力，還得繳稅養這些重刑犯，「這算什麼？」她認為，廢除死刑或許是法制單位的理想，但前提應建立在社會真正安全無虞的狀態下，「如果台灣是太平盛世，要怎麼樣都可以，但現在不平安，走在路上都要東張西望」，她因此再次強調「台灣不能沒有死刑！」

談到社會輿論事後探討嫌犯心理狀態，白冰冰直言無法認同，質疑為何要花力氣去研究、諒解反社會性格者，卻忽略守法民眾的恐懼與不安。她呼籲政府，該執行的死刑就應儘速執行，不要只空談理想，「不要只治標、不治本」，唯有嚴刑峻法，百姓才能真正安居樂業。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中