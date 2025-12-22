自由電子報
娛樂 音樂

（專訪）吳宗憲愛徒驚爆心痛往事 空姐女友和頭等艙客人跑了

〔記者張釔泠／專訪〕吳宗憲旗下歌手陳守恩來自學霸家庭，爸媽都是教授，姊姊則是廣告界的女強人，而他過去在街頭駐唱4年，騎著一台舊野狼機車，「等三個紅綠燈要熄火一次」， 住在捷運大橋頭站附近的小套房，「就正對上橋前的機車道，24小時摩托車吵到爆炸。」但沒有物慾的他過得甘之如飴。

陳守恩來自學霸家庭。（記者潘少棠攝）陳守恩來自學霸家庭。（記者潘少棠攝）

陳守恩原本在美國的大學念戲劇，後來轉學回輔大念廣告，接著就走上了選秀比賽、街頭駐唱之路，生活非常不穩定，而他的家人幾乎都在學術圈，陳守恩幽默自嘲：「在我們家如果沒有碩士學位就算是『半殘』。你看我爺爺也是老師，姊姊是當經理的，而我是街頭藝人。他們會說我『歌唱得真好』，但博士還是要讀。」計畫40歲以前要攻讀一個學位給爸媽交代。

陳守恩坦承駐唱生活要靠運氣。（記者潘少棠攝）陳守恩坦承駐唱生活要靠運氣。（記者潘少棠攝）

他坦承駐唱生活要靠運氣，騎著破摩托車的他，經常大費周張到了淡水，才剛擺好器材就下大雨或遇到警察趕人，連停車費都賺不到，或是唱到聲嘶力竭卻「零觀眾」，但是也有好的時候，「聖誕節在信義區一個晚上的收入，可以打（過）兩個月。」

不過壓垮他的最後一根稻草，則是有一次他已經盡自己所能表演到淋漓盡致了，卻遇到了一場大雨，把所有器材都淋濕，「當下氣到對自己說『我已經27歲，我不玩了』。」也回想到過去上選秀節目，還有粉絲會在電視台門口等他，「最後我怎麼會在這裡？」於是毅然決然斬斷駐唱人生，「表演突然變得很痛苦，不開心，所以辦了一個最後的小表演和粉絲道別。」

陳守恩回到發片歌手之路，推出單曲《跌》。（記者潘少棠攝）陳守恩回到發片歌手之路，推出單曲《跌》。（記者潘少棠攝）

在街頭演出的那幾年，他原本也交了一個女友，不過對方大學畢業後，考上空姐就把他甩了，他苦笑：「甩得很徹底，用電話分的。」還笑說前任新的對象是頭等艙的客人，「我原本想拍桌子，但後來客觀的想想，自己身為街頭藝人、身為一個沒有成功的音樂人，憑我的音樂才華留人家嗎？人家就是見到世面了。」後來忍痛放手。

離開街頭後，他改教學生唱歌，也接音樂製作案，收入變得穩定許多，後來他因緣巧合去上了《綜藝大熱門》而被吳宗憲相中，「那時候只是想證明給學生看，老師是會唱歌的。」沒想到卻在吳宗憲的鼓勵下，再度回到了發片歌手之路，日前推出單曲《跌》，接下來還有更多單曲計畫。

