前妻怒嗆底層！百萬網紅半年就離婚：拍YouTube更重要

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本百萬YouTuber HIKARU與女企業家Noah在今年宣布「0交往結婚」，引發熱議，沒想到才短短過了半年，兩人日前拍攝YouTube影片宣告離婚，令人傻眼。

Noah怒嗆HIKARU作為老公是最底層等級。（翻攝自YouTube）

HIKARU、Noah日前一同拍攝影片宣布離婚，並一起在鏡頭前拔下婚戒。HIKARU表示，從頭到尾都是他在搞事，離婚都是他的問題，沒有什麼好辯解的，不過他強調不管是出於拍攝YouTube還是自己的想法，當時對於「0日婚」是認真的，可是每過一個月，對「0日婚」的想法都不同，之後兩人決定走「開放式關係」。

請繼續往下閱讀...

HIKARU、Noah當場拔下婚戒。（翻攝自YouTube）

原本他因為0日婚受到各方祝福，外界都大讚他是好丈夫，給予很好的評價，直到「開放式關係」才被炎上。HIKARU稱自己並非聖人君子，「如果我結婚的話，感覺從以前到現在的自由都沒了，想做的事情沒辦法做，讓我在這幾個月很痛苦，當然也有快樂的事情，不過對我來說YouTube是放在最優先順位，想著如果老婆不在的話，我就能更自由經營YouTube。」

HIKARU表示，YouTube拍攝比老婆Noah還重要。（翻攝自YouTube）

Noah也表示，她覺得身為YouTuber的HIKARU很好，令人尊敬，不過他如果是老公，真的是最底層等級的，並奉勸HIKARU未來的對象，「跟他結婚的人要好好考慮，比想像中的還要糟，哇！我講出來了，好爽！」兩人似乎並未交惡，不過Noah認為，比起結婚，她與HIKARU更適合當朋友。對於這段0日婚，HIKARU並不後悔，但他不建議0日婚，更大讚能夠持續婚姻的人真的很厲害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法