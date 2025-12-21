（直擊）這是排球少年聲優？齊藤壯馬來台秀空氣瀏海 毛巾擦頭被讚卡哇伊

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本人氣聲優暨歌手齊藤壯馬今天（21日）以歌手身分來台演出，這是他第一次於新莊Zepp New Taipei開唱，有趣的是他在表演之前還品嘗了與他同名的手搖飲，打趣表示：「SOMA喝了SOMA！」實在相當有趣。

齊藤壯馬與全場粉絲大合照。（翻攝自X）

齊藤壯馬是日本著名的男性聲優、歌手，曾經為《神劍闖江湖》緋村劍心、《排球少年！！》山口忠、《斬！赤紅之瞳》塔茲米等角色配音，受到台灣粉絲歡迎。今天來到現場的粉絲清一色都是女性，相當有秩序地聆聽齊藤壯馬的歌聲，而齊藤壯馬也沒讓她們失望，開場就帶來《lol》、《afterschool》及《マヨヒガ》等3首歌曲。

接著他用中文說「大家好」向在場粉絲問候，表示這是他第一次在Zepp New Taipei演出，和樂手在彩排時就很緊張，今天一定會全力演出。接著他一口氣獻唱《風花》、《Band Bridge》及《sunday morning》等8首歌曲，且還是自彈自唱，讓大家看到齊藤壯馬不同於以往的一面，他表示：「這是我至今為止的演唱會當中，吉他彈多次的一次，我很開心又很緊張，而且與大家這麼近距離，看到大家覺得津津有味的表情，我也非常開心。」

齊藤壯馬的一舉一動都受到粉絲矚目，他拿著毛巾擦頭也有粉絲大喊「壯馬卡哇伊」，讓齊藤壯馬有些害羞，並透露配合了巡演名稱「Nuance Colors」，特別做了內層染髮（Inner Color）以及空氣瀏海，更轉頭看向後台笑說：「化妝師一定很想幫我擦汗，我真的流了很多汗。」

安可回來，齊藤壯馬獻唱了《デート》、《落日》等歌曲，在演唱最後一首歌《rain shoes》之前，他有感而發分享了許多，表示很開心今天能夠與粉絲一起創造這樣的時刻，非常感謝到場的粉絲，齊藤壯馬似乎仍意猶未盡，笑說「感覺還能唱個5首左右呢，老實說也不是不行，我們樂團很厲害吧，這也代表現場越來越熱情了。」

他強調，他與團隊不會停下腳步，2026年計畫帶來更多的樂團演出，且更透露已經在製作新歌了，希望大家能夠繼續與他們並肩同行。齊藤壯馬更滿意的直呼「真的很開心，我一定會再回來的，在這之前請大家繼續指教了」，最後他揮手向粉絲告別，並深深一鞠躬，為此次的演出畫下句點。

