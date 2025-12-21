王齊麟、十元婚禮最大彩蛋！性別派對揭曉「迎接男寶寶」

王齊麟與妻子陳詩媛在台北萬豪酒店補辦婚禮，甜蜜牽手亮相。（經紀人提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕兩屆奧運羽球男雙金牌國手 王齊麟 與前樂天啦啦隊成員「十元」陳詩媛今（21）日晚間在 台北萬豪酒店 補辦婚禮，席開60桌，演藝圈與體壇好友齊聚一堂，共同見證這場集結愛情與祝福的幸福盛會。小倆口今年6月完成登記結婚，10月公開懷孕喜訊，目前十元已懷孕6個多月，婚宴中特別安排性別派對，讓現場驚喜連連。

王齊麟、十元在台北萬豪補辦婚禮，幸福笑容藏不住。（經紀人提供）

婚禮開始前，兩人依循傳統完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然已經展開婚後生活，也即將升格當爸，但父母相當重視儀式感，希望能透過正式婚禮，邀請親友共同參與人生重要里程碑，留下珍貴回憶。

婚禮細節也藏有暖心巧思，喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」。十元透露自己帶有聽損相關的隱性遺傳基因，因此對相關議題格外關注，盼透過實際行動支持聽障族群，將幸福延伸成更多善意與祝福。

王齊麟婚禮星光熠熠，與妻子十元甜蜜現身。（經紀人提供）

今晚賓客星光熠熠，演藝圈包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、范逸臣、李易與六月夫妻、巫啟賢、聶雲等人到場祝賀；體壇方面，除了大批羽球國手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親自到場送上祝福。

伴娘團同樣成為焦點，由十元的好姐妹禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔組成，不僅顏值吸睛，更一路陪伴新人完成重要時刻，象徵最強後援。

王齊麟與十元補辦婚禮，甜蜜互動成全場焦點。（經紀人提供）

證婚人則由現任運動部部長、同時也是王齊麟昔日男雙搭檔的李洋擔任，他幽默表示「終於有人能管得住齊麟」，並以羽球雙打比喻婚姻，笑稱夫妻就是彼此最重要的搭檔，需要隨時補位、互相體諒。

晚宴高潮一波接一波，王齊麟更驚喜安排樂團芒果醬現身，獻唱《我喜歡你》，曾擔任其MV女主角的十元，讓新娘當場又驚又感動。隨後品冠、戴愛玲與范逸臣接力登台獻唱，婚禮宛如小型演唱會，在熱鬧與溫馨交織的氛圍中，為新人送上最真摯的祝福。

