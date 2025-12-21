自由電子報
娛樂 最新消息

孫生二度嗆聲怒發限動 自爆：拳願設局欺負人

網紅孫生記者會上又被指控約女子至旅館發生性關係。（資料照，記者林欣穎攝）網紅孫生記者會上又被指控約女子至旅館發生性關係。（資料照，記者林欣穎攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「孫生」孫羿泩今年2月爆發性騷風波，日前女友多芬宣布已與交往近兩年的孫生分手。昨（20）孫生出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，遭一名女子指控「在我未成年時，已拍攝名義約我去旅館」，讓記者會陷入混亂。今（21）日孫生氣呼呼地在網路上發文自爆遭到主辦單位設局陷害，更指這行為根本欺負人。

孫生今日二度發聲，指拳願設局欺負人。（資料照，記者王文麟攝）孫生今日二度發聲，指拳願設局欺負人。（資料照，記者王文麟攝）

孫生稍早發文：「拳願，謝謝你們。你們每一個人的嘴臉，如何欺騙我設局我，我全都記住了」。孫生昨日在記者會上坦承的確與意外現身的女子發生過性行為，但這件事已經在多年前以新台幣65萬元和解了，會後孫生更強調兩人是合意性交，並非強迫性侵。孫生在限時動態中更指好好一場運動比賽，雙方認真努力備賽給觀眾一個好看的比賽不好嗎？怒斥「你們非要這樣欺負人，我有辦法不付違約金也不出賽」。

除此之外，孫生嗆聲：｢打拳賽？我連命都可以不要，我這條命生下來那刻起就已經夠爛了」，他也向老天爺喊話：耶穌，對不起，我已經很努力心態強大了。

孫生稍早發限時動態，指自己生下來命就夠爛。（翻攝自IG）孫生稍早發限時動態，指自己生下來命就夠爛。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

