娛樂 日韓

崔智友消失銀幕3年「偷回春」 無懼變老：年齡不是終點

崔智友暌違3年接下新片《Sugar》演出。（翻攝自Naver）崔智友暌違3年接下新片《Sugar》演出。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國天后崔智友曾在《冬季戀歌》、《天國的階梯》展現神秘魅力，時隔3年主演全新電影《Sugar》（슈가，暫譯），在片中飾演一名洗盡鉛華，為守護糖尿病的孩子而全心奉獻的母親，令人期待她的演技變身。

《Sugar》改編自金美英女士的真實故事，她是一位為了突破社會高牆、法律與制度限制而鼓起勇氣的堅強母親；崔智友表示：「第一型糖尿病就像交通事故一樣，毫無預警的降臨。」片中她飾演的母親面對痛苦，展現堅韌情感。

崔智友久違露面，狀態非常好。（翻攝自MHN）崔智友久違露面，狀態非常好。（翻攝自MHN）

在記者會現場，50歲的崔智友談到對女演員「變老」的看法。她表示這次的母親角色並非刻意追求，而是自己一路走來的生命歷程自然延伸至演技中。她表示，未將年齡增長視為「美貌的終點」，而是定義成「持續思考自己會成為怎樣母親的學習過程」。

崔智友的演出融入近期的日常與生活經驗，她在40多歲迎來第一個孩子，親身體驗育兒與職業母親的現實，曾在節目中分享「因為要穿禮服而和女兒吵架」的故事，也說過「生了孩子之後，情感的重量完全不同了」。《Sugar》預計明年1月在韓國上映。

