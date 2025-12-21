《小姐不熙娣》遭詐團利用 官方急發聲明

《小姐不熙娣》主持人小S（左）、派翠克。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣和派翠克聯手主持的金鐘綜藝節目《小姐不熙娣》今（21）日在官方社群網站急發聲明，有不法詐騙集團利用節目名義傳送詐騙訊息，以邀請參加節目為由，私自招募觀眾參與錄影，特別強調《小姐不熙娣》未來只會透過官方社群發文，或官方帳號發送訊息通知，粉絲一定要認清楚，若為私人帳號，千萬別相信。

《小姐不熙娣》官方社群發表詐騙團體發送給受害者的對話截圖。（翻攝自臉書）

目前已有多位民眾受害，並向製作單位反應。官方正式公告呼籲大眾請勿輕信詐騙訊息，指出近日持續接獲網友反映有不肖人士假冒《小姐不熙娣》節目名義，私自招募觀眾參與錄影。官方強調《小姐不熙娣》不會提供任何活動編號，也不會成立候補名單社群，如果收到相關訊息，切莫提供個人資料，以免受騙。

為了杜絕類似詐騙再次發生，《小姐不熙娣》鄭重表示「往後所有與錄影相關之邀請與聯繫，僅會由本官方帳號進行發文或私訊通知。請務必認明官方帳號之邀約，提高警覺，避免遭受詐騙」。

《小姐不熙娣》官方聲明。（翻攝自IG）

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

