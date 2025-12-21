自由電子報
娛樂 歐美

貝克漢夫婦爆出取消關注大兒子 三子不忍了發聲揭殘酷真相

〔記者陳慧玲／綜合報導〕曾被譽為「足球金童」的大衛貝克漢（David Beckham），長達好一段時間爆出與長子布魯克林父子失和，這幾天英美媒體則報導，貝克漢與老婆維多莉亞，和長子的關係再惡化，雙方相互取消社群關注，但貝克漢三子克魯茲不忍了，轉發媒體報導強調非事實，還加碼爆料殘酷真相。

貝克漢（右）與維多莉亞（左二）夫婦，傳出和長子布魯克林（左）及媳婦妮可拉佩茲（右二）關係破裂。（翻攝自IG）貝克漢（右）與維多莉亞（左二）夫婦，傳出和長子布魯克林（左）及媳婦妮可拉佩茲（右二）關係破裂。（翻攝自IG）

根據《PEOPLE》雜誌報導，大衛貝克漢和老婆在Instagram上取消追蹤長子布魯克林，同樣的，布魯克林也取消了對爸媽的關注，並稱這次取消關注事件，正值貝克漢家族動盪之際，據傳父子之間的不和，始於2022年布魯克林與老婆妮可拉佩茲於結婚之後。

事實上一直有傳言維多莉亞和妮可拉佩茲之間存在著嚴重的婆媳問題，不過之前為了形象，維多莉亞與媳婦多次在公開場合刻意表現出感情融洽，但漸漸的關係還是出現裂痕。今年貝克漢有很多重要活動，長子及媳婦都缺席，這次更被媒體揭露，貝克漢夫婦和長子雙雙取消彼此關注。

克魯茲（右1）表示，媽媽和爸爸絕對不會取消關注自己的兒子。（翻攝自IG）克魯茲（右1）表示，媽媽和爸爸絕對不會取消關注自己的兒子。（翻攝自IG）

但對此，貝克漢三子克魯茲看不下去，他在社群轉發英國媒體《Daily Mail》的報導截圖，上面提到貝克漢夫婦取消關注大兒子布魯克林，另外稱布魯克林耶誕節重要日子要和老婆及岳父、岳母共度。克魯茲表示：「不是事實！我的媽媽和爸爸絕對不會取消關注他們的兒子，讓我們看清事實真相，他們一覺醒來，發現被封鎖了，就像我一樣。」原來不是像媒體報導的，貝克漢夫婦取消關注長子，而是布魯克林封鎖了爸媽和弟弟的帳號，家庭關係再次出現危機。

