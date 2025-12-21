《終極三國》男星遇未成年粉絲！糗被告知：一路「考古」過來的

〔記者張釔泠／台北報導〕陳德修巡迴演唱會「本能」20日在南京迎來今年最終場，也為整體巡演正式畫下句點 ，他分享今年演出的各種感受，也預告明年至少會有3首不同風格的新歌。

陳德修巡演收官。（陳德修工作室提供）

回顧今年巡演歷程，陳德修坦言印象最深刻的不是掌聲，而是多場突發狀況帶來的考驗。他透露，在鄭州場演出時，吉他Solo竟然完全沒聲音，事後才發現是音控誤關軌道，讓他當場直接重唱兩首歌；深圳場安可時又遇到無線導線沒電，同樣再唱一次。成都場則是在重感冒尚未痊癒的情況下硬撐完成演出，還遇上音樂播放異常，所幸最終仍順利落幕。

此外，陳德修直言，讓他最驚訝的是現場出現越來越多年輕的面孔，甚至有2010年後出生的粉絲。他笑說，自己好奇詢問後才得知，許多年輕歌迷是因為重看《終極三國》，一路「考古」到東城衛，再聽到他近年的新作品而走進演唱會現場，讓他既驚訝又感動，「能夠這麼多年後，音樂還能繼續帶給人力量，讓我更確定自己堅持音樂是對的。」

陳德修巡演收官。（陳德修工作室提供）

陳德修也透露，明年仍會持續創作與演出，並搭配新內容展開新一輪巡演，未來希望前往更多沒去過的城市，至於台灣場次，他坦言已多年未到高雄、台中開唱，雖然仍在評估票房與實際狀況，但內心其實非常期待能再次回到這些城市與歌迷見面。

新作品部分，陳德修也提前預告，明年至少會推出三首新歌，其中包含巡演主題曲《Kill the Monster》，回歸他擅長的重金屬搖滾風格，並融合歌劇吟唱元素；另有描寫音樂路心境的搖滾作品，以及一首以網路輿論暴力為題材、結合Rap唸唱的歌曲，皆讓歌迷充滿期待。

陳德修巡演收官。（陳德修工作室提供）

最後陳德修也向一路支持他的歌迷深深致謝，「從20多歲到現在，已經20年了，能夠一直站在舞台上，真的都是因為你們。」他感性表示，是歌迷給予的力量，讓他在每次挫折中都能重新站起來，「未來我們繼續一起搖滾。」

