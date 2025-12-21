自由電子報
娛樂 歐美

百人斬雙陰道情色網美 宣布引退原因超樸實

英國27歲情色網紅安妮夏洛特天生擁有兩組子宮及陰道。（翻攝自IG）英國27歲情色網紅安妮夏洛特天生擁有兩組子宮及陰道。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國27歲情色網紅安妮夏洛特（Annie Charlotte）患有「雙子宮畸形」（uterus didelphys），天生擁有兩組子宮及陰道。曾與上百位男性發生性關係的她，過去曾說過：多數男人其實根本不在乎她有幾個陰道。好不容易在成人影片產業闖出名堂的安妮，近日宣布準備引退，背後原因就像是個天真小女孩般樸實。

安妮在OnlyFans擁有眾多粉絲。（翻攝自IG）安妮在OnlyFans擁有眾多粉絲。（翻攝自IG）

儘管在OnlyFans擁有眾多粉絲，安妮還是希望能夠找到真愛，她表示當成人網紅對她的生活影響太大，加上她現在已經27歲了，想要找到愛她的人。安妮說：「網路上的人都告訴我，如果繼續做這份工作，尤其是拍主流色情片，我永遠不會快樂，沒有男人會想跟我在一起。」

安妮曾經受過幾次情傷，有些人只想利用安妮蹭流量，有些人單純想體驗的她雙陰道。（翻攝自IG）安妮曾經受過幾次情傷，有些人只想利用安妮蹭流量，有些人單純想體驗的她雙陰道。（翻攝自IG）

令人悲傷的事，安妮曾經受過幾次情傷，有些人只想利用安妮蹭流量，有些人單純想體驗的她雙陰道，她難過透露：「我遇過某些人只是想透過我來滿足某種幻想。」讓安妮下定決心引退的關鍵點是她原本在一份感情關係當中發展順利，最後卻因為她的工作告終，對方表示無法接受她在社群媒體上的形象，只能選擇分手，這讓安妮意識到「業界的其他男性要麼因為我的工作不尊重我，要麼口中說尊重我，實際上心裡覺得我又髒又噁心。」

安妮透露自己27歲了還沒談過戀愛。（翻攝自IG）安妮透露自己27歲了還沒談過戀愛。（翻攝自IG）

安妮脆弱的說，有時候她只希望有人能真正了解她，而且「27歲還沒談過戀愛真是太糟了，我真的很想試試看」。安妮也開出自己的擇偶條件，她希望找到一個「愛我、幽默，願意愛真正的我的人」、「還要願意陪我打電動。」

