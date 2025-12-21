楊丞琳哭了！面對台灣粉絲親訴：沒有偏心

楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違台粉兩年多，楊丞琳今天趁著冬至在台北一連舉辦兩場見面會，以一身勁裝出現的她氣色、狀態極好，完全看不出先前歷經一場預防性手術，她出場時向粉絲高喊：「好久不見，你們都好嗎～」話才講完就看到有歌迷在哭，她感動地說：「請歌迷不要先哭，（我）自認老了，看到人家哭我也會哭。」

楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）

隨後，她更向全場粉絲訴情衷：「我想找一個最好的時機跟大家見面，先前因為巡演很忙碌，也擔心沒有新歌給妳們聽，如今新作品誕生了，新巡演也要開跑，所以特別辦了這場見面會，讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠在我心中。」

請繼續往下閱讀...

她發現自己講話哽咽想落淚，急喊：「啊，我不能現在哭！我等等還要唱歌！」 收拾好情緒後，她連忙安撫歌迷，坦言：「這段時間有一些成長的過程，這些過程不會消失，我要說，我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶跟朋友，還有一直愛著我的你們（指歌迷）。」

楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）

最後的「粉絲小紙條告白時間」，她剛好抽到一位罹癌的粉絲，楊丞琳特別請他上台，只見這位歌迷近距離見到偶像激落淚，更表示：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀我聽《青春住了誰》，我以為我自己不會再醒來，我推出來的時候，我印象很深刻，因為我的腦袋有妳，我想對妳說，就算世界對你再怎麼不友善，你的身邊還是有很多支持妳的人。我不確定我的身體可以撐多久，今天我覺得我很幸運能被抽到，因為我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道你會不會有機會再看到你！」

楊丞琳的粉絲數度激動噴淚。（樹與天空提供）

此話一出逼哭全場粉絲，也讓楊丞琳頓時紅眼眶，更表示：「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利！」楊丞琳把自己的周邊商品抱住後送給這位粉絲象徵陪伴，再次祝他健康平安，手術順利。此外也特別唱了《青春住了誰》，溫馨氣氛掀起全場大合唱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法