自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

楊丞琳哭了！面對台灣粉絲親訴：沒有偏心

楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違台粉兩年多，楊丞琳今天趁著冬至在台北一連舉辦兩場見面會，以一身勁裝出現的她氣色、狀態極好，完全看不出先前歷經一場預防性手術，她出場時向粉絲高喊：「好久不見，你們都好嗎～」話才講完就看到有歌迷在哭，她感動地說：「請歌迷不要先哭，（我）自認老了，看到人家哭我也會哭。」

楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）

隨後，她更向全場粉絲訴情衷：「我想找一個最好的時機跟大家見面，先前因為巡演很忙碌，也擔心沒有新歌給妳們聽，如今新作品誕生了，新巡演也要開跑，所以特別辦了這場見面會，讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠在我心中。」

她發現自己講話哽咽想落淚，急喊：「啊，我不能現在哭！我等等還要唱歌！」 收拾好情緒後，她連忙安撫歌迷，坦言：「這段時間有一些成長的過程，這些過程不會消失，我要說，我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶跟朋友，還有一直愛著我的你們（指歌迷）。」

楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）楊丞琳舉辦見面會，向台粉說內心話。（樹與天空提供）

最後的「粉絲小紙條告白時間」，她剛好抽到一位罹癌的粉絲，楊丞琳特別請他上台，只見這位歌迷近距離見到偶像激落淚，更表示：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀我聽《青春住了誰》，我以為我自己不會再醒來，我推出來的時候，我印象很深刻，因為我的腦袋有妳，我想對妳說，就算世界對你再怎麼不友善，你的身邊還是有很多支持妳的人。我不確定我的身體可以撐多久，今天我覺得我很幸運能被抽到，因為我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道你會不會有機會再看到你！」

楊丞琳的粉絲數度激動噴淚。（樹與天空提供）楊丞琳的粉絲數度激動噴淚。（樹與天空提供）

此話一出逼哭全場粉絲，也讓楊丞琳頓時紅眼眶，更表示：「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利！」楊丞琳把自己的周邊商品抱住後送給這位粉絲象徵陪伴，再次祝他健康平安，手術順利。此外也特別唱了《青春住了誰》，溫馨氣氛掀起全場大合唱。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中