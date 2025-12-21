Andy才怒喊「誠意0」 家寧冬至曬湯圓許願：好運一整年

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」拆夥後風波未歇，家寧與前夥伴Andy因帳務問題隔空交火多時，相關官司也持續延燒。不過家寧仍持續經營社群平台，21日適逢冬至，她分享吃湯圓，並許下「好運一整年」的心願。

官司未解先過冬至，家寧曬湯圓迎新年。（翻攝自IG）

家寧甩紛擾，在冬至這天不忘煮湯圓，一碗甜湯圓料多實在，紅白小湯圓搭配紅豆與珍珠，畫面頗為療癒。她表示「歲末將至，敬頌冬安，願你生活甜如蜜，事事皆如意」，隨後又補上「吃了這碗圓，好運連連一整年。」似乎以輕鬆心情迎接即將到來的新一年。

迎冬至吃湯圓，家寧發文許願「好運一整年」。（翻攝自IG）

Andy與家寧及其家人的民刑事糾紛，16日已在新北地方法院進行調解。當天Andy親自到場，家寧則委由律師出席，其母親曾淑惠也現身庭訊，最終雙方未能取得共識，調解宣告破局。Andy離開法院後情緒明顯不滿，隨即在IG限動發文直言「調解進度0、誠意0」，對此相當不悅。針對女方家屬主張部分款項屬於「孝親費」，Andy的律師也公開反駁，強調「沒有孝親費這回事」，雙方說法南轅北轍。

