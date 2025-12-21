金宇彬、申敏兒佳偶天成 婚紗照老天爺也幫忙

婚企公司透露金宇彬（左）與申敏兒婚紗照中的白雪，並非造景而是韓國第一場初雪。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演藝圈知名情侶金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，終於在昨（20）日舉行婚禮宴客。兩人婚前公開在雪中浪漫的婚紗照，原來也有老天爺幫忙，拍攝當日申敏兒穿著白色婚紗，小露香肩，替兩人企劃婚禮的公司透露，兩人婚紗照當中的白雪並非造景，而是拍攝當日恰好碰到韓國落下初雪，更為婚紗照增加浪漫。

韓國男星金宇彬（右）與申敏兒愛情長跑10年，昨日舉行婚禮宴客。（翻攝自X）

婚企公司也在社群媒體公開金宇彬對申敏兒的寵愛，簡直甜到心裡，工作人員透露「當金宇彬注視穿著婚紗走下來的申敏兒時，那個眼神完完全全就是新郎的眼神」，可見兩人的甜蜜連旁人都感受到，閃到令人張不開眼睛。

請繼續往下閱讀...

金宇彬（下）對申敏兒的愛全都展現在眼神中。（翻攝自IG）

負責金宇彬、申敏兒婚禮的婚企公司原本只在限時動態上曝光婚紗拍攝影片，同時巧妙避開兩人的臉，工作人員表示「那天在場的所有人，都滿懷真心祝福2位幸福。那是多年老朋友一起打造出來的拍攝現場，那天是2025年的第一場雪，非常非常冷，在雪地拍攝時，就像電視劇一樣，微風輕輕吹拂，雪花也紛紛落下」。

金宇彬（左）與申敏兒婚禮當天入口處就放著雪景中的婚紗。（翻攝自IG）

金宇彬在演藝事業如日中天之時，得知自己罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，始終陪伴在身邊，兩人愛情故事超級甜密。婚企公司也發文指出：「當金宇彬注視穿著婚紗走下來的申敏兒時，那個眼神完完全全就是新郎的眼神。那個模樣與這份愛，我會好好記住，試著將它延續下去，衷心恭喜兩位」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法