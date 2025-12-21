自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金宇彬申敏兒婚宴菜單、謝禮曝光 預估花費1億韓元

韓國男星金宇彬（左）與申敏兒昨日舉行婚禮。（翻攝自IG）韓國男星金宇彬（左）與申敏兒昨日舉行婚禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國知名銀色情侶金宇彬與申敏兒交往超過10年，昨（20）晚於首爾新羅飯店舉行婚宴，只邀請親朋好友，婚禮低調不公開。裴正男上傳印有申敏兒手繪插圖與金宇彬手寫字的菜單，此外，兩人送給賓客的知名化妝品與香水也曝光，粗略估計至少花費1億韓元（約新台幣235萬元）。

金宇彬婚禮現場以大量的花朵布置，入口處是雪中浪漫婚紗照，從賓客們分享的照片看來，婚禮過程溫馨感人。金宇彬和申敏兒舉行婚禮的飯店場租約2200萬韓元（約新台幣51萬元），加上鮮花裝飾約3000萬韓元（約新台幣70萬元）起跳，賓客的餐點費用約20萬韓元（每人約新台幣4700元）。

金宇彬、申敏兒婚宴菜單曝光。（翻攝自IG）金宇彬、申敏兒婚宴菜單曝光。（翻攝自IG）

根據公開的菜單可見餐點搭配非常用心，包含蟹肉韭蔥泥佐石榴醬、松露栗子奶油濃湯與起司布里歐烤土司、鄉間比目魚佐普羅旺斯燉菜、安格斯菲力牛排、白巧克力慕斯佐草莓與香蕉醬的白色聖誕樹等，都是選用上等食材，看得出小倆口的用心。

婚禮謝禮，是由申敏兒代言國際品牌化妝品與金宇彬愛用的香水，每個袋子都附上「耶誕快樂及新年快樂，謝謝您抽出寶貴的時間，謝謝，宇彬❤敏兒」小卡，十分暖心。

金宇彬、申敏兒婚禮送給來賓的謝禮。（翻攝自IG）金宇彬、申敏兒婚禮送給來賓的謝禮。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中