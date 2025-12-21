金宇彬申敏兒婚宴菜單、謝禮曝光 預估花費1億韓元

韓國男星金宇彬（左）與申敏兒昨日舉行婚禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國知名銀色情侶金宇彬與申敏兒交往超過10年，昨（20）晚於首爾新羅飯店舉行婚宴，只邀請親朋好友，婚禮低調不公開。裴正男上傳印有申敏兒手繪插圖與金宇彬手寫字的菜單，此外，兩人送給賓客的知名化妝品與香水也曝光，粗略估計至少花費1億韓元（約新台幣235萬元）。

金宇彬婚禮現場以大量的花朵布置，入口處是雪中浪漫婚紗照，從賓客們分享的照片看來，婚禮過程溫馨感人。金宇彬和申敏兒舉行婚禮的飯店場租約2200萬韓元（約新台幣51萬元），加上鮮花裝飾約3000萬韓元（約新台幣70萬元）起跳，賓客的餐點費用約20萬韓元（每人約新台幣4700元）。

請繼續往下閱讀...

金宇彬、申敏兒婚宴菜單曝光。（翻攝自IG）

根據公開的菜單可見餐點搭配非常用心，包含蟹肉韭蔥泥佐石榴醬、松露栗子奶油濃湯與起司布里歐烤土司、鄉間比目魚佐普羅旺斯燉菜、安格斯菲力牛排、白巧克力慕斯佐草莓與香蕉醬的白色聖誕樹等，都是選用上等食材，看得出小倆口的用心。

婚禮謝禮，是由申敏兒代言國際品牌化妝品與金宇彬愛用的香水，每個袋子都附上「耶誕快樂及新年快樂，謝謝您抽出寶貴的時間，謝謝，宇彬❤敏兒」小卡，十分暖心。

金宇彬、申敏兒婚禮送給來賓的謝禮。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法