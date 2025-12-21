言承旭封阿信「長腿信」 周渝民擔心「忙內」地位被搶走

〔記者陳慧玲／台北報導〕這幾天F4粉絲熱烈討論偶像回歸舞台的各種話題，儘管少了朱孝天合體上台，但阿信的助陣加入，也讓粉絲多了很多新鮮感受，團員多次在演唱會上感謝阿信促成，另外言承旭還封阿信「長腿信」。

阿信（右）花美男造型服被粉絲誇好看。（翻攝自相信音樂影片）

由F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民，與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，目前已完成兩場，接下來還有兩場演出，華麗的四面台及服裝，以及4位歌手的各自SOLO演出，都讓粉絲看得過癮。

演唱會上，言承旭誇吳建豪的身材很好，吳建豪卻拖阿信下水，言承旭則笑說，這次同台發現阿信的腿好長，所以喊他「長腿信」，他除了謝謝阿信讓F4夥伴有機會一起開演唱會，另外也感謝相信音樂營運長「艾姐」謝芝芬，在台上高喊：「艾姐在哪裡？謝謝艾姐。」由於之前朱孝天在影片中對艾姐有所抱怨，因此聽到言承旭在台上公然感謝艾姐，粉絲都覺得幫艾姐平反了。

「恆星之城」演唱會，4位歌手感動擁抱。（翻攝自相信音樂影片）

要完成演唱會不容易，仔仔問：「要不要抱一下？」阿信卻和言承旭抱起來，讓仔仔開玩笑氣說：「你們兩個幹嘛啦？」原來他要的是4位一起抱一下。

阿信（右起）笑問吳建豪、周渝民、言承旭是否想多一個兄弟（翻攝自相信音樂影片）

除了演唱《絕不能失去你》、《恆星不忘》等歌曲，當然也少不了最重要的《流星雨》，阿信笑說和3人「孽緣」慢慢加深，覺得仔仔、言承旭、吳建豪更加像家人，他問：「如果接下來你們再多一個兄弟，你們願意嗎？」由於阿信算是「新加入」，仔仔開玩笑說：「他都假裝是忙內（老么），搶我的位置。」言承旭則說：「我覺得我們還是要多包容。」吳建豪說：「心胸寬一點。」仔仔笑說：「那當我沒有講。」

