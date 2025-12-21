自由電子報
娛樂 最新消息

王ADEN校園表演女學暴衝上台熱舞 反應遭議網評價兩極

新生代歌手王ADEN（右）近日參加校園耶誕表演，女學生衝上舞台跳舞。（翻攝自IG）新生代歌手王ADEN（右）近日參加校園耶誕表演，女學生衝上舞台跳舞。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日參加校園耶誕表演，沒想到在舞台上勁歌熱舞的他唱到一半，竟有位女學生衝上舞台，跳起歌曲中的舞蹈，當下覺得傻眼的王ADEN走到舞台邊蹲下，事後發影片解釋，因當時下雨，舞台濕滑，所以他沒有大動作跳舞，沒想到同學突然衝上他，讓他感到自己表現受到影響，事後他也拍影片補上完整舞蹈。但校園表演的影片在網路瘋狂流傳，造成兩極反應。

王ADEN在舞台上的反應引起網友兩極評價。（資料照，記者胡舜翔攝）王ADEN在舞台上的反應引起網友兩極評價。（資料照，記者胡舜翔攝）

有網友認為王ADEN應該大度一點，看到女學生上台，舞蹈也明顯精心練習過，應該給予鼓勵，沒想他竟然蹲在舞台邊還擺臭臉，認為臨場能力不足且情緒化，還有人曬出西洋樂天王麥可傑克遜在韓國表演時，瘋狂歌迷衝上舞台，麥可不但沒有發怒，還緊緊抱住粉絲；也有網友持相反看法，認為上台的女學生幸好只是跳舞，如果是手持凶器的歹徒，難道也要站在台上被砍嗎？且女學生突然衝上台，王ADEN很明顯被嚇一跳，自己的舞台卻被學生霸佔，難免會不開心。

看到女學生衝上舞台無奈蹲下的王ADEN。（翻攝自IG）看到女學生衝上舞台無奈蹲下的王ADEN。（翻攝自IG）

王ADEN也曬出影片並發文表示：「音樂使人興奮。這個影片的就是因為我覺得在台上能有能好的反應（重cue歌再跳一次）所以最後用影片補一個段給當天的同學，而同學的部分現場很high也是被老師拱上去，所以我很chill對她完全沒情緒反而還覺得他（她）跳蠻屌的，大家都只是運作中、學習中的的人類而已。」沒想到還是有網友不買單，認為王ADEN情緒管理很差，並不斷持續退粉。

事實上女學生已經傳簡訊向王ADEN道歉，並表示自己不是故意要破壞舞台，更解釋原本安排她在台下跳舞，但因為太大聲，她會錯意以為可以上台表演。興奮過頭的女學生當下腦袋一片空白，加上自己非常喜歡這首歌曲，更表示想與王ADEN一起表演是她的夢想，為自己魯莽的行為道歉。

王ADEN希望網友要罵人罵他就好。（翻攝自IG）王ADEN希望網友要罵人罵他就好。（翻攝自IG）

王ADEN回覆網友留言，表示自己未能在第一次被衝上台的觀眾做出完美反應，這位同學也不知道自己不能突然上台，希望網友要罵人罵他就好，更讚女同學就是一位可愛的興奮小妹，還說「我跟他（她）很good，別在網路上罵她」。

女學生傳訊向王ADEN道歉。（翻攝自IG）女學生傳訊向王ADEN道歉。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文

王ADEN（@adenwang_）分享的貼文

