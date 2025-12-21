自由電子報
娛樂 最新消息

大咖天后過41歲生日爆喜訊！宣布已經有「雛型」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后「LaLa」徐佳瑩今年過得相當充實，27場「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會完美閉幕，不但是她出道以來唱了最多場次的演唱會，更是首次唱到澳洲。昨（20）天過41歲生日的她非常忙碌，一連趕了兩場尾牙，原來因《身騎白馬》這首歌，徐佳瑩成為各企業邁向馬年的尾牙及春酒熱門嘉賓人選。

徐佳瑩剛過41歲生日。（亞神提供）徐佳瑩剛過41歲生日。（亞神提供）

昨天徐佳瑩身邊的工作夥伴偷偷準備了蛋糕幫她慶生，亞神音樂也送了她一台新電腦。徐佳瑩表示：「我的電腦是專門用來寫歌的，已經用了整整10年，最近發現它速度很慢，而且幾乎所有程式都無法更新，正在考慮是不是該換新電腦，公司知道後就送了我一台新的。」

徐佳瑩透露明年要發新專輯。（亞神提供）徐佳瑩透露明年要發新專輯。（亞神提供）

她不僅收到同事們的蛋糕和禮物，也收到了無數來自歌迷的祝福，演出結束後還有很多歌迷特地跑來跟她說生日快樂。昨天她回贈給歌迷她用心簽署的《心裡學》白膠盤，並且加贈2026年月曆。《心裡學》白膠盤預購成績破萬，非常傲人，徐佳瑩用了四天時間才簽完上萬張封面，但她笑說完全不覺得累：「因為已經很久沒有舉辦專輯簽唱會類型的活動了，所以這次這樣簽封面反而有一種成就感。而且這是唱片耶，我知道有些粉絲家裡甚至沒有唱盤可以聽，但還是願意買來收藏，覺得很感動。」在上萬張的封面中，徐佳瑩頑皮地簽了兩張「特別騎縫版」，簽名橫跨封面及封底，她也好奇會被哪兩位幸運兒拿到。

徐佳瑩今年收穫滿滿。（亞神提供）徐佳瑩今年收穫滿滿。（亞神提供）

回顧2025年，徐佳瑩自認過得非常充實，上半年是演唱會巡迴，8月第一次到澳洲開唱，10月再到高流完成了第一次的unplugged演唱會，「演唱會結束後開始進入創作期，有種一個目標完成後又投入下一個目標，一直在前進的感覺。」上一張專輯《給》發行至今已經3年半，今年累積了一年的工作及生活，成為了靈感養分，讓她的創作在年底前有了很大的進展，新專輯的雛型也逐漸清晰，她開心地透露：「現在歌寫得差不多了，明年就會進入專輯製作期。我可以肯定地說，新專輯明年很有望，一定會跟大家見面！」

點圖放大body

