娛樂 電視

吳婉君變「髮」宣言 駁復合：光正在回來

八點檔女神吳婉君以金色波浪長髮造型示人。（翻攝自IG）八點檔女神吳婉君以金色波浪長髮造型示人。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔女神吳婉君向來以俐落短髮示人，日前她發布一系列金色長髮美照，穿著泳裝親赴馬場取景的她，看起來超級時尚、火辣。今（21）恰逢冬至，吳婉君也感性發文表示：「光，正在回來」。

吳婉君駁復合說，發文坦言：光，回來了。（翻攝自IG）吳婉君駁復合說，發文坦言：光，回來了。（翻攝自IG）

今年3月吳婉君指控趙駿亞家暴，兩人最後以分手收場，雖之後有傳言兩人復合，但吳婉君否認，並表示兩人僅單純出遊，上月更坦言「結束孽緣」。全新曝光的照片中，吳婉君以閃亮大捲波浪長髮露面，她在文章中寫著：「冬至。一年之中白天最短的一天；也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。」她也許願所有努力生活的人都能被溫柔包圍。

吳婉君曬美照，自己也覺得很滿意。（翻攝自IG／攝影 @will.i.am_cwy）吳婉君曬美照，自己也覺得很滿意。（翻攝自IG／攝影 @will.i.am_cwy）

吳婉君透露自己浪漫的長捲髮是接髮，金色造型不但充滿女人味，同時也襯托出她健康膚色與窈窕曲線，尤其先前在馬場取景的照片，她穿著泳裝搭配羽絨長版大衣及長靴，無論是輕輕依偎在馬匹旁邊，或者騎在駿馬上都滿滿視覺衝擊，傲人雙峰及修長美腿更讓網友被美暈了。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

