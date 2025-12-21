自由電子報
娛樂 音樂

八點檔男星邀啦啦隊女神琳妲助陣MV 潘胤傑也脫了

古程丰（右起）MV邀請啦啦隊女神琳妲及潘胤傑助陣演出。（小超人綜合體能俱樂部提供）古程丰（右起）MV邀請啦啦隊女神琳妲及潘胤傑助陣演出。（小超人綜合體能俱樂部提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男星古程丰演出過八點檔《美麗人生》，也演過校園青春劇《機智校園生活》，最近推出新單曲《並肩飛翔》，MV邀請到啦啦隊女神琳妲助陣演出，另外潘胤傑也在MV裡大方脫了，展現體脂僅8%的精實身材。

潘胤傑在MV中展現精實身材。（小超人綜合體能俱樂部提供）潘胤傑在MV中展現精實身材。（小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰親自創作《並肩飛翔》，談到這首歌是他對友情與夢想的真誠投射，形容這首歌與影像想呈現的，是「在人生卡關、受挫的時候，身邊能有一個願意拉你一把、陪你一起撐下去的夥伴。」

古程丰（左）與好友潘胤傑共同演出MV。（小超人綜合體能俱樂部提供）古程丰（左）與好友潘胤傑共同演出MV。（小超人綜合體能俱樂部提供）

談到與琳妲的合作，古程丰表示從拍攝第一天就留下深刻印象，他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場。

另外古程丰也透露自己心中夢幻合作對象，音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出；至於MV合作名單，他非常希望能邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝。

