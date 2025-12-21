親身經過中山站攻擊現場！樂天女孩曝驚魂經歷

樂天女孩現身「CHEER UP」女孩快閃盛典，左起貝佳頤、筠熹、穎樂。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩今（21日）現身《CHEER UP》女孩快閃盛典，換上招牌樂天球衣，與粉絲展開近距離互動與簽名時光，現場氣氛溫馨又熱鬧。活動分三梯次進行，首場由曲曲、禹菡、Mika打頭陣，第二場筠熹、穎樂、貝佳頤接棒，壓軸則是若潼、KAHO、熊霓登場，人氣一路升溫。

恰逢冬至，被問到是否會吃湯圓，穎樂、貝佳頤異口同聲直呼「超愛吃湯圓！」甜笑回應瞬間融化粉絲。聊到近日中山站發生的攻擊事件，女孩們也坦言心有餘悸。曲曲透露當天剛好經過現場，事後看到新聞仍感到害怕，隔天搭捷運還刻意繞路；禹菡則第一時間把消息轉傳給沈珈妤，提醒她多加小心。

樂天女孩現身「CHEER UP」女孩快閃盛典，Mika、曲曲、禹菡。（樂天桃猿提供）

Mika分享返程時刻意提高警覺，把手機收進口袋、專心留意四周；曲曲也補充，看到捷運站有保全與警察巡邏，心情安心不少。筠熹笑說自己下意識把包包緊緊夾在腋下，還不自覺觀察身邊的人；穎樂則坦言這幾天搭捷運特別緊張，「開始注意路人手上拿著什麼，覺得這個世界有點可怕。」貝佳頤也調整日常習慣，少滑手機、加快腳步，提醒自己多留意周遭。

話題轉回節日氣氛，聊到即將到來的聖誕節，禹菡秒回要「打麻將」，還會開直播陪粉絲；曲曲笑說各大節日幾乎都在工作，反而覺得踏實；筠熹期待到琳妲新家交換禮物，貝佳頤則計畫與高中同學小聚。

《CHEER UP》女孩活動進入第二天，9位樂天女孩持續與粉絲同樂。穎樂得知有粉絲提前兩個多小時到場，感性致謝：「今天很冷，謝謝大家來跟我們一起玩。」貝佳頤也提醒當天適逢冬至與天赦日，呼籲多做善事、保持好心情；筠熹則暖心叮嚀：「大家出門一定要注意安全！」

