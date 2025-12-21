自由電子報
娛樂 最新消息

韓劇竟暗藏張紫妍事件 女練習生遭設局被迫陪睡

張娜拉首次飾演反派角色，在《模範計程車3》演出設局讓女練習生去陪睡的社長。（friDay影音提供）張娜拉首次飾演反派角色，在《模範計程車3》演出設局讓女練習生去陪睡的社長。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李帝勳主演的韓劇《模範計程車3》故事融合「張紫妍事件」，掀起熱烈討論，在韓收視持續穩居冠軍寶座。張娜拉出道24年首次飾演反派角色，演繹面善心惡女社長將女練習生推入火坑。

改編自人氣網漫的重量級韓劇IP《模範計程車》系列，故事題材結合「華城連環殺人案」、「N號房事件」等多起轟動社會的真實事件，採「以惡制惡」概念代客復仇伸張正義的劇情讓觀眾大呼過癮，2021年在韓播出時創下單集最高16%，2023年的第二季更攀上單集最高收視率21%的高峰。據Good Data Corporation公布至本月上旬為止的數據顯示，第3季自開播以來持續蟬聯TV-OTT電視劇話題性榜首，第4集的收視率便以 11.6%（韓國尼爾森）突破雙位數關卡，而在昨天（20日）播出的第10集，最高收視達15.4%，不僅穩坐同時段收視冠軍，更在當天播出的所有迷你劇中以壓倒性差距蟬聯第一名。

尹施允在《模範計程車3》飾演無良中古車商。（friDay影音提供）尹施允在《模範計程車3》飾演無良中古車商。（friDay影音提供）

《模》劇第3季播出至今先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事，並用劇情為觀眾質疑了五年的「金義聖最終會否背叛成員」話題給出初步答案，揭曉張省哲代表為何會創立「彩虹運輸」的始末。在各單元故事完結之後，亦再度引發韓國網友的「柯南精神」解析編劇是以哪些真實社會事件改編而來，進而對比出引誘未成年人賭博貸款、2023年的「狎鷗亭勞斯萊斯男」事件、職業排球選手遭恐嚇事件，以及與演藝圈性賄賂、性剝削相關的張紫妍事件、銀星事件等社會議題，讓網路討論度居高不下。

《模範計程車》系列不僅劇情引人入勝，男主角李帝勳屢屢在各單元中喬裝成特色各異的「分身角色」也是粉絲們津津樂道的焦點之一，他在第3季的首兩集中化身浮誇日本暴走族風格的韓籍黑道，還大秀一口流利的英、日語已相當令人驚艷。而在本週播出的第9、10集中，更喬裝潛入經紀公司調查偶像練習生遭設局的始末，在即將出道的女團「Elements」於音樂節目彩排前突然有成員昏倒的情況下，李帝勳以「臨時成員」的身份登上舞台，完美呈現了時長不短的女團走位、舞蹈動作，再度展現百變演技的深厚內功。

李帝勳愛在《模範計程車3》首兩集化身精通英日語的韓籍黑道。（friDay影音提供）李帝勳愛在《模範計程車3》首兩集化身精通英日語的韓籍黑道。（friDay影音提供）

《模》劇繼第2季邀來南宮珉、金素妍、文彩元等知名演員客串之後，第3季更升級請到笠松將、尹施允、陰問錫、張娜拉擔任各單元的惡人首腦，其中最引人關注的，莫過於出道24年來首次飾演反派的張娜拉，在本週的劇情裡，揭曉了她的角色年輕時曾是偶像練習生，但在出道舞台發生意外而慘遭截肢，進而導致她在成為藝人經紀公司社長後，表面上用培訓偶像女團出道為幌子，誘導青少女們簽下會累積大量負債的合約，再設局她們不得不為一圓星夢而與金主、電視台相關人士進行桃色「交換」。第10集播出後，韓國各大線上社群湧入熱烈討論，網友紛紛留下「有交代反派的過往但完全不令人同情，太強」、「張娜拉反派演技直接封神」、「歷代反派裡敘事最扎實的一個」等好評。

《模範計程車3》眼尖網友認出李帝勳的日本座駕是豐田皇冠衍生車型Sedan Super Deluxe。（friDay影音提供）《模範計程車3》眼尖網友認出李帝勳的日本座駕是豐田皇冠衍生車型Sedan Super Deluxe。（friDay影音提供）

此外值得一提的是，第3季不僅將李帝勳的招牌計程車進化為「國民豪車」HYUNDAI GRANDEUR GN7，劇中出現的車輛廠牌、款式之多也成為車迷們關注的焦點之一。據韓國網友整理的統計列表顯示，光是遠赴日本拍攝的前兩集就出現了將近40款的當地與進口車型，從第3集至今登場的更高達130種車款，其中於第10集甚至將在台灣新車價約300萬元的Audi A6直接高速追撞翻覆損毀，手筆之大讓觀眾不禁拍手叫好。friDay影音年度強檔《模範計程車3》每週五、六獨家與韓國同天更新。

