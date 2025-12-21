自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

結合宮廟文化 保庇天后王彩樺教用路人如何趨吉避兇

〔記者蔡文居／台南報導〕為強化用路人風險意識，交通部公路局跳脫傳統方式，結合在地宮廟文化，今天在台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」，邀請「保庇天后」王彩樺參與宣導，針對用路人常見的風險行為進行交通安全觀念宣導，共同營造駕駛人與行人安全的用路環境。

王彩樺擔任公路局宣導代言人，結合電音三太子在台南祀典大天后宮廣場高歌熱舞，帶動現場氣氛。（記者蔡文居攝）王彩樺擔任公路局宣導代言人，結合電音三太子在台南祀典大天后宮廣場高歌熱舞，帶動現場氣氛。（記者蔡文居攝）

今天上午，王彩樺擔任公路局宣導代言人，結合電音三太子在祀典大天后宮廣場高歌熱舞，帶動現場氣氛。包括交通部次長林國顯、大天后宮主委張文輝等人出席。活動吸引眾多民眾參與，現場氣氛熱絡，透過精彩的演出、互動問答與趣味宣導，以輕鬆、通俗易懂的方式，傳遞正確的交通安全觀念。

公路局表示，依統計資料分析顯示，今年1-8月中，40-64歲用路人常見的交通事故肇因為「行人穿越道路風險」、「分心駕駛」、「闖紅燈」、「酒駕」及「患病或服用藥物（疲勞）駕駛」。提醒用路人，過馬路要走斑馬線，不要貪圖一時方便直接從路段中穿越；駕駛車輛也不要使用手機，應該保持專注力，更不可以為了求快而闖紅燈，也不可以疲勞駕駛及酒後駕車。

交通部公路局跳脫傳統方式，結合在地宮廟文化，在台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」。（記者蔡文居攝）交通部公路局跳脫傳統方式，結合在地宮廟文化，在台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」。（記者蔡文居攝）

交通部次長林國顯表示，民眾在忙碌生活中更應留意自身行為與身心狀態，這次結合宮廟場域與在地親和力的宣導方式，讓交通安全觀念貼近日常生活，鼓勵用路人遵守交通規則、不心存僥倖，共同守護自己與他人的用路安全。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中