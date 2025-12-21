自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天團出手了！台灣最美星二代登巡演 夏沐揭受邀內幕

夏沐登黑眼豆豆巡演，成台灣首位開場嘉賓。（夏沐提）夏沐登黑眼豆豆巡演，成台灣首位開場嘉賓。（夏沐提）

〔記者張釔泠／台北報導〕音樂人凃惠源愛女夏沐日前獲得葛萊美天團 「黑眼豆豆」邀請，登上其亞洲巡演舞台，擔任最終站台灣首位開場嘉賓。這份跨越語言的肯定，讓她形容是最珍藏的人生解鎖之一。接到國際團隊邀請，夏沐抱著能參與就是最大的感動的心情站上舞台，帶來四首全創作，與新歌《涅槃Nirvana》的首次公開演出。

黑眼豆豆團隊向來重視原創精神，要求與會歌單必須全數自創。當她看到歌迷們的尖叫聲與掌聲，戰戰兢兢表示：「當台下萬人黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音。當下的緊張與感動，難以形容。」

夏沐頂高溫拍攝ＭV。（夏沐提供）夏沐頂高溫拍攝ＭV。（夏沐提供）

夏沐全英文單曲 《涅槃Nirvana》，由她包辦詞曲，她說靈感來自身邊女孩們的故事：「每個女孩都值得在生活與感情裡，來一次涅槃重生。」MV拍攝時，夏沐與舞群頂著近 40 度白沙高溫熱舞，導演喊卡後，一群人又像可愛的「活跳蝦」在沙灘上跳來跳去為腳底散熱，笑翻劇組。在討論 MV 劇情時，夏沐甚至激發導演、親自獻出「活火舞」，讓作品呈現更具衝擊力的視覺效果。

夏沐在MV中嘗試活火舞。（夏沐提供）夏沐在MV中嘗試活火舞。（夏沐提供）

夏沐將這首歌視為送給自己的重要承諾：「涅槃重生、快樂前行、勇敢獨走。她也把這份力量獻給所有努力生活、熱愛音樂的人。」此外，百年品牌京都念慈菴枇杷膏肯定夏沐在廣告中的演出再度續約，讓夏沐對於戲劇演出充滿期望，新的一年期望能有戲劇演出的機會。《涅槃Nirvana》現已全面於各大串流平台上架，並於 YouTube 獨家播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中