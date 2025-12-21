天團出手了！台灣最美星二代登巡演 夏沐揭受邀內幕

夏沐登黑眼豆豆巡演，成台灣首位開場嘉賓。（夏沐提）

〔記者張釔泠／台北報導〕音樂人凃惠源愛女夏沐日前獲得葛萊美天團 「黑眼豆豆」邀請，登上其亞洲巡演舞台，擔任最終站台灣首位開場嘉賓。這份跨越語言的肯定，讓她形容是最珍藏的人生解鎖之一。接到國際團隊邀請，夏沐抱著能參與就是最大的感動的心情站上舞台，帶來四首全創作，與新歌《涅槃Nirvana》的首次公開演出。

黑眼豆豆團隊向來重視原創精神，要求與會歌單必須全數自創。當她看到歌迷們的尖叫聲與掌聲，戰戰兢兢表示：「當台下萬人黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音。當下的緊張與感動，難以形容。」

夏沐頂高溫拍攝ＭV。（夏沐提供）

夏沐全英文單曲 《涅槃Nirvana》，由她包辦詞曲，她說靈感來自身邊女孩們的故事：「每個女孩都值得在生活與感情裡，來一次涅槃重生。」MV拍攝時，夏沐與舞群頂著近 40 度白沙高溫熱舞，導演喊卡後，一群人又像可愛的「活跳蝦」在沙灘上跳來跳去為腳底散熱，笑翻劇組。在討論 MV 劇情時，夏沐甚至激發導演、親自獻出「活火舞」，讓作品呈現更具衝擊力的視覺效果。

夏沐在MV中嘗試活火舞。（夏沐提供）

夏沐將這首歌視為送給自己的重要承諾：「涅槃重生、快樂前行、勇敢獨走。她也把這份力量獻給所有努力生活、熱愛音樂的人。」此外，百年品牌京都念慈菴枇杷膏肯定夏沐在廣告中的演出再度續約，讓夏沐對於戲劇演出充滿期望，新的一年期望能有戲劇演出的機會。《涅槃Nirvana》現已全面於各大串流平台上架，並於 YouTube 獨家播出。

