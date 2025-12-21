自由電子報
娛樂 最新消息

EXO零失誤「把MMA變主場」哭爆！D.O.慶功宴虧：愛哭鬼

D.O.難得發文虧SUHO是愛哭鬼（左圖），世勛曬出燦烈與SUHO擁抱的畫面。（翻攝自IG、X）D.O.難得發文虧SUHO是愛哭鬼（左圖），世勛曬出燦烈與SUHO擁抱的畫面。（翻攝自IG、X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國MMA頒獎典禮昨天（20日）落幕，韓國天團EXO結束軍白期回歸，展現完美零失誤演出，簡直把整個高尺天空巨蛋變成主場，應援聲大到連外頭都聽得一清二楚。

EXO繼2023年7月推出的正規七輯《EXIST》之後，終於將在明年1月19日發行正規八輯《REVERXE》。昨天以軍裝風造型登上MMA，從正規一輯主打歌《狼與美女》的前奏開場，接著表演夯曲《MONSTER》，再到正規四輯的《前夜》，一路接到由世勛、KAI表演的《Love Shot》。

EXO的SUHO（左起）、世勛、KAI、燦烈及D.O.昨站上MMA舞台，帶來新歌《Back it Up》獲得好評。（翻攝自X）EXO的SUHO（左起）、世勛、KAI、燦烈及D.O.昨站上MMA舞台，帶來新歌《Back it Up》獲得好評。（翻攝自X）

EXO昨以五人體制登上MMA，粉絲遺憾少了CBX三人組。（翻攝自X）EXO昨以五人體制登上MMA，粉絲遺憾少了CBX三人組。（翻攝自X）

代表作《Growl》前奏一出，一旁的後輩RIIZE Anton再也坐不住，拉著恩奭站了起來，緊接著所有觀眾席的團體也都站了起來，這首堪稱「練習生必學」的舞蹈，讓現場偶像全都跟著手舞足蹈。最後EXO帶來新歌《Back it Up》，宣告王者正式回歸。據悉他們為了這次表演，徹夜練習，付出了相當大的努力。

昨天表演結束，D.O.都敬秀難得發出限時動態，寫著「愛哭鬼」，可以看到SUHO跟KAI都低著頭，看起來相當激動；另外世勛也在粉絲付費社群曬出燦烈與SUHO在慶功宴上擁抱的照片，儘管這張照片不便外流，不過粉絲們仍難掩激動心情，在社群上PO出來想與大家一同分享這感動時刻。

