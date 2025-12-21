自由電子報
娛樂 最新消息

《信號》被指抄港劇《隔世追兇》 韓網列出驚人對照表

〔娛樂頻道／綜合報導〕2016年首播的韓國懸疑神作《信號》被封為許多人的「人生韓劇」，最近卻因為主角趙震雄被爆黑歷史，隨著他的引退，讓該劇命運大轉彎；沒想到近來又傳出《信號》疑抄襲2004年的港劇《隔世追兇》，輿論再度被推上風口浪尖。

這次被重新翻出來對照的，是香港TVB經典刑偵劇《隔世追兇》。不少韓國網友發文整理，指出兩部作品不只共享「跨時空通話」概念，而是從角色配置、敘事節奏到核心情感線，都高度雷同。

韓國神劇《信號》（右）被指抄襲港劇《隔世追兇》。（翻攝自Naver，合成圖）韓國神劇《信號》（右）被指抄襲港劇《隔世追兇》。（翻攝自Naver，合成圖）

韓網熱帖指出，兩部劇皆為「兩男一女」鐵三角結構：過去線刑警正義感爆棚、被權貴陷害、含冤而死或失蹤；現代線刑警：天才型推理角色，童年留下巨大心理創傷；女性刑警：最後得知跨時空通訊祕密，成為無線電的新持有者，試圖為男主洗冤，甚至連「提前知道自己會怎麼死、卻仍然赴險」、「改寫歷史引發蝴蝶效應」等關鍵橋段，都被形容為高度同步。

其實《信號》抄襲《隔世追兇》的說法並非第一次出現，但當年聲量有限，也被「致敬」、「同類型作品」的說法稀釋，卻有韓國網友直言：「設定重複一兩個還能說是巧合，但現在看起來，是整套流程都一樣。」

韓網留言區同樣出現大量失望聲音「我心中的人生劇，現在整個碎掉了」、「不是只抄一個梗，是整部劇的骨架都一樣」，「現在回頭看，怎麼連感動都變得很尷尬」。目前官方並未對相關討論做出正式回應。

點圖放大body

