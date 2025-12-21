宇宙人小玉找靈魂伴侶靠ChatGPT指點 親曝桃花開時間點

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團宇宙人昨（20日）晚順利在小巨蛋完成「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會」，事後開心慶功，今天是冬至，小玉、方Q、阿奎也應景吃湯圓，期待好運齊發，新專輯推出後也能有話題和好評。另外小玉明年1月2日將邁入40不惑年紀，昨晚全場歌迷搶先幫他慶生，會後受訪，他也透露曾透過AI問桃花，大方分享桃花開時機。

適逢冬至，宇宙人慶功應景吃湯圓。（記者胡舜翔攝）

小玉談到有問ChatGPT靈魂伴侶何時出現？「它說2026年下半年開始出現！」笑說是有付費的，比較準。至於條件他則說：「希望她懂我這份工作在幹嘛就夠了，這就夠難了。」小玉說近期同時準備演唱會跟新專輯，若是有女朋友，完全沒辦法去分心，一旁的阿奎笑說：「我有老婆跟兩個小孩耶！」小玉則說很敬佩阿奎。

宇宙人完成演唱會，方Q（左起）、小玉、阿奎期待新專輯推出後有好評。（記者胡舜翔攝）

除了耐心等待桃花開，小玉也有了新身分，談到和朋友投資酒吧，成為老闆之一，他說有時也會去店裡幫忙。至於新專輯，阿奎說：「期待用120分的宇宙人，回應大家一路以來的支持。」方Q昨晚難得開口唱《愛如潮水》，小玉不擔心主唱地位不保，覺得團裡多一個會唱歌的人也不錯。

另外昨晚宇宙人開心邀請到阿奎心中的女神李心潔當嘉賓合唱，團員大讚她的笑容迷人，「就像太陽一樣。」昨晚張孝全也去看宇宙人演唱會，至於彼此有何交情？宇宙人賣關子未談，或許歌迷可以期待未來雙方是否有合作機會。

宇宙人小玉（中）明年初過生日，全場提前為他慶生。（相信音樂提供）

