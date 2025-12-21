自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連晨翔驚人三角關係攤牌！餐廳和孫淑媚接吻 劉品言當場抓包

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔在TVBS 原創劇集《舊金山美容院》中的角色進入新一波高潮，參加美食競賽節目竟因昔日好兄弟章廣辰背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機。事業失利的同時，感情世界卻有驚人發展，與劉品言、孫淑媚的三角關係全面攤牌。

孫淑媚（左）在《舊金山美容院》利用工作之便，把握與連晨翔相處的機會。（TVBS提供）孫淑媚（左）在《舊金山美容院》利用工作之便，把握與連晨翔相處的機會。（TVBS提供）

劇中，連晨翔和孫淑媚一同到餐廳慶祝時，恰逢「親10秒送五花肉」活動，女方毫不猶豫親上去。突如其來的「五花肉之吻」竟被同樣來用餐的劉品言撞見，讓她回想先前連晨翔打架完，在心思紛亂下向自己告白，隔日卻隻字不提一事，為此耿耿於懷。

三人的情感衝突在一場脫口秀演出過程中全面引爆。孫淑媚飾演的「汪君倪」透過表演「男女之間是否存在純友誼」的段子，當眾告白連晨翔的角色「江之浩」：「江之浩！我們不要純友誼了，好不好？」

她的驚喜示愛卻引發林麗穎（劉品言飾演）暴走，質問江之浩：「你都已經跟我告白，還裝沒這件事，這不是渣男，是什麼？然後你親她，還不跟她在一起，這算什麼啊？」江之浩面對工作搭檔汪君倪的直球告白以及青梅竹馬林麗穎的尖銳逼問，會如何反應，令觀眾十分好奇。

劉品言（右）在《舊金山美容院》嗆連晨翔告白又裝沒事，簡直是渣男。（TVBS提供）劉品言（右）在《舊金山美容院》嗆連晨翔告白又裝沒事，簡直是渣男。（TVBS提供）

孫淑媚分享汪君倪是過往從未嘗試過的角色類型，個性強悍、直接，又帶著獨特幽默感。透露為了這場脫口秀告白戲，前後準備三到四個月，反覆琢磨段子與節奏。正式拍攝時，除了原本的內容也加入即興表演，效果出乎意料地好，讓她直呼：「真的很有成就感。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中