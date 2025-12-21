鍾潔希衣錦還鄉掀暴動 老公示愛釣出軍裝人士場面緊張

鍾潔希開唱老公現身護花。（星音符製作提供）

〔記者陽昕翰／吉隆坡報導〕大馬歌手鍾潔希暌違10年重返吉隆坡開唱，昨晚在Mega Star Arena舉辦「我就是我」世界巡迴演唱會，吸引4000名粉絲力挺。鍾潔希火力全開嗨唱超過3小時，現場氣氛沸騰，演唱會進行到一半，老公驚喜衝上舞台獻花示愛，隨後兩人牽手走下舞台與粉絲近距離互動，由於觀眾情緒高漲，紛紛向前湧動，身穿軍裝的保全立刻上前維持秩序，場面一度緊張。

近年移居澳洲的鍾潔希，坦言返鄉開唱心情「近鄉情怯」，在台上難掩情緒激動，幾度差點落淚。她感性表示：「感恩大家一路以來的支持，讓我能夠持續走在歌唱的道路上，這份盛情我會永遠珍藏在心中。」

請繼續往下閱讀...

鍾潔希相隔10年重返吉隆坡開唱。（星音符製作提供）

鍾潔希在音樂路上不斷蛻變，勇闖歐美樂壇，就連國際權威音樂媒體《滾石雜誌》都有報導。她在演唱會前一晚因為興奮而失眠，演出曲目橫跨華語、馬來語、英語、日語及粵語五種語言，展現她深厚的音樂實力與國際化風格。

演唱會安排大量唱跳舞，鍾潔希透露，為了備戰演唱會，她每天花3小時打乒乓球訓練呼吸、耐力與節奏感，未料返馬前在澳洲參加乒乓球比賽不慎傷到腳跟，一度擔心影響演出，所幸經過密集治療後逐漸康復，最終順利站上舞台，自嘲真的是「帶傷上陣」。

鍾潔希回到馬來西亞舉辦演唱會。（星音符製作提供）

為了帶給粉絲耳目一新的視覺饗宴，鍾潔希在演唱會共更換四套造型，每一套都象徵不同的舞台意境。其中「鑽石傳奇女戰士」代表力量與勇氣；「雪花女神」融合馬來傳統元素，新娘造型典雅而充滿祝福，全身鑲嵌超過兩萬顆水晶亮鑽；「夢幻花仙子」則以1000朵大小花朵打造，象徵生命、重生與療癒力量；至於「赤焰公主」以火紅色系呈現，結合多種機關設計，如同變形金剛般變換多重風貌，令人驚豔。

舞台設計則是圍繞「光」的意象，搭配穿插其中的激勵獨白，引導粉絲在音樂中感受光與愛的包圍，重新找回內心深處的那一道曙光。

鍾潔希親密小鮮肉身份竟然是兒子 結婚卡關20年真相曝光

鍾潔希二度喊卡唱不下去 超大咖天后踢館現身

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法