鍾潔希二度喊卡唱不下去 超大咖天后踢館現身

鍾潔希回到馬來西亞舉辦演唱會。（星音符製作提供）

〔記者陽昕翰／吉隆坡報導〕大馬歌手鍾潔希昨晚在吉隆坡開唱，她化身「鑽石女戰士」霸氣登場，率先帶來華語勁歌《我就是我》，熱力四射揭開演唱會序幕。沒想到演唱會進行到一半，演唱到馬來情歌《Demi Impian》情緒過於激動，二度喊唱不下去，真情流露感動全場。

鍾潔希在台上激動表示：「謝謝來自全世界的粉絲，真的非常感謝你們的到來。」坦言看到那麼多粉絲好訝異 也特別選唱在台灣發展時推出的第一首歌曲《世界最美的地方》，預告明年將前往台灣進行宣傳，讓現場粉絲又驚又喜。鍾潔希鬆口二度喊卡的原因，無奈說：「就是Keyboard（樂手）彈錯了，還兩次。」

鍾潔希預告明年將在台灣開唱。（星音符製作提供）

昨晚鍾潔希在舞者的簇擁下火力全開，接連演唱英文金曲《Be Strong》、抒情搖滾《There You Are》以及華語舞曲《雨林》，一連串舞曲與台下粉絲熱烈互動，豪華炫麗的舞台效果狂放煙火掀起陣陣高潮。

鍾潔希展現驚人的語言才華，演唱英文新歌《One Chance》，以堅定又療癒的歌聲唱出希望與力量，鼓舞人心，隨後獻唱日文經典情歌《戀人啊》，送給特地到場支持的日本粉絲應援團。

演唱會還有驚喜彩蛋，就是與大馬天后Fauziah Latiff合作演唱馬來金曲《Tak Terpisah》，兩人深情對唱，真摯的歌聲在現場迴盪。

鍾潔希情緒激動數度哽咽。（星音符製作提供）

此外，鍾潔希也化身「夢幻花仙子」，以空靈嗓音演唱華語金曲《愛在轉瞬間》，憶起13年前來台灣發展推出專輯的點滴，忍不住在台上淚崩，感性表示：「感謝大家始終力挺，特別是台灣粉絲，讓我的歌唱生涯再次出發，一路相伴至今，滿滿的感謝永遠記在心中。」

鍾潔希也驚喜大秀琴藝，接連彈奏鋼琴、電子琴、電子風琴、鍵盤等多種樂器，自彈自唱多首名曲，更以吉他彈唱經典民歌《橄欖樹》及粵語名曲《浪子心聲》，帶領粉絲走進時光隧道，重溫往日的美好回憶。

