娛樂 最新消息

鍾潔希親密小鮮肉身份竟然是兒子 結婚卡關20年真相曝光

鍾潔希與帥兒（右）一起表演。（星音符製作提供）鍾潔希與帥兒（右）一起表演。（星音符製作提供）

〔記者陽昕翰／吉隆坡報導〕大馬歌手鍾潔希昨晚在吉隆坡舉辦演唱會，吸引4000名粉絲捧場，現場氣氛熱烈，她與男舞者的互動親暱，充滿戲劇張力，其中有位長髮的帥氣小鮮肉，其實是她領養的兒子馬傑飛，「母子倆」不時深情對望放閃，讓人看傻眼。

鍾潔希昨晚開唱，小她9歲的老公約書亞全程坐在台下緊盯演出，還不忘拿起手機側拍，紀錄老婆在舞台上的精彩畫面，感情非常甜蜜。

鍾潔希回到馬來西亞舉辦演唱會。（星音符製作提供）鍾潔希回到馬來西亞舉辦演唱會。（星音符製作提供）

演唱會結束後，鍾潔希受訪坦言，26歲的兒子本來就是舞團成員，舞台經驗豐富，過去還曾與她合作舞台劇《音樂盒》。她表示平時不會對兒子特別嚴格，即使一起表演有親密的舞台互動，也不會感到尷尬。

鍾潔希更驚爆喜訊，透露寶貝兒子已在年初於馬來西亞完成婚禮。談到媳婦是否已懷孕，鍾潔希表示目前「還沒有消息」，更打趣笑說：「兒子結婚了，我是很嚴格的婆婆。」

至於她自己的婚姻狀況，鍾潔希坦言與老公已經結婚20年，至今仍未補辦婚禮，本來第一次補辦婚禮碰上疫情攪局，第二次籌備時又遇到公公過世，她擔心影響婆婆心情，目前仍無法確認婚禮時間，希望等婆婆心情平復後再做安排，透露這次婆婆也有到場欣賞演唱會。

談到夫妻相處之道，鍾潔希笑說老公對她十分包容，兩人平時幾乎行影不離，感情甜蜜。至於另一半的貼心舉動，她笑說：「會幫我按摩吧，以前有特別為了我去學。」

鍾潔希相隔10年在吉隆坡舉辦演唱會。（星音符製作提供）鍾潔希相隔10年在吉隆坡舉辦演唱會。（星音符製作提供）

此外，鍾潔希也透露下月將到台灣宣傳，已經7年沒來台灣的她，對於台灣美食印象深刻，直呼「有全世界最好吃的潤餅」，最愛的還有木瓜牛奶跟芒果冰，不忘預告明年演唱會將在台灣舉辦。

body

