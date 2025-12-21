自由電子報
娛樂 最新消息

被爆欠稅1891萬 小甜甜布蘭妮發聲喊冤

「小甜甜」布蘭妮這幾年話題不間斷，毀譽參半。（翻攝自小甜甜布蘭妮臉書）「小甜甜」布蘭妮這幾年話題不間斷，毀譽參半。（翻攝自小甜甜布蘭妮臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）曾經紅遍全球，這幾年陸續爆出不少脫序行為，近期又被指陷入財務危機，遭美國國稅局（IRS）追討欠稅60萬美元（約1891萬台幣）。

對此，小甜甜親上火線出面否認，強調稅務計算出現重大錯誤，她不滿強調：「我一毛錢都不欠。」

綜合外電報導，小甜甜布蘭妮否認欠稅，並還原背後真相表示：「是國稅局誤將父親成立公司140萬美元（約4412萬台幣）收入誤植到我的名下，且還漏列可申報稅務扣除額33萬美元（約1055萬台幣）。」因而導致稅額暴增，被加收罰金12萬美元（約381萬台幣），因而讓小甜甜硬起來發聲還原始末。

小甜甜布蘭妮曾因監護權問題，遭父親傑米皮爾茲（Jamie Spears）控制財產近13年，直到2021年才恢復自由身，為了拿回所有損失，選擇與父親對簿公堂，未料最後卻在庭外和解，非但沒有拿回任何一毛錢，還要幫父親支付律師費2百萬美金（約新台幣6500萬） 。

據悉，這結果讓她對於委任律師馬修羅森加特（Mathew Rosengart）相當不滿，畢竟對方曾保證過官司勝率極高，她還為了打贏官司支付超過美金400萬元（約新台幣1.3億）律師費，如今面臨這般結局，讓她感到極度不滿。

