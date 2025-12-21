生活一切如常 苦苓：對惡人最好還擊

北捷連續攻擊造成重大傷亡，為強化公共場所安全防護，警方針對「宇宙人」在台北小巨蛋舉辦萬人演唱會，特別加派警力並持長槍戒護。（記者姚岳宏翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕通緝犯張文19日在台北車站、中山商圈隨機殺人釀4死11傷，捷運警察隊即刻加強捷運車站巡守作為，動員逾2百警力。台北市長蔣萬安昨召開跨局處維安應變小組會議，拍板各商圈、車站加強見警率，員警全副武裝，戒備全面升級，針對大型活動也加強偵測爆裂物等，跨年晚會將有特勤（霹靂）小組、防爆車、偵爆犬。

今（21）日上午，作家苦苓在臉書發文表示，有人故意作亂，就是希望我們人心大亂，千萬不能讓他如願：該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去，他說：「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊，只要稍微提高警覺就好了，相信政府一定會盡力保護人民。」

請繼續往下閱讀...

苦苓也勸告民眾，重點不要一直低頭滑手機，聊聊天、看看人、甚至發發呆都可以，不要和真實的世界斷線太久，並表示：「敬悼挺身救人的勇者，但不建議你也這麼做：真的倒楣遇到了，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走了再挺身反抗——沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的。」

他最後重申不要瞎猜亂講，不要輕信謠傳，不要搞陰謀論，「越是人心惶惶的時候，你越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去⋯⋯我們還有很多好日子要過呢！」

相關新聞：北捷連續攻擊案仍待調查 周軒籲民眾勿相互猜忌

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法