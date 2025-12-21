北捷連續攻擊》主播廖芳潔休假 人在捷運奔北車連線

上週五廖芳潔休假，遇上北捷發生連續攻擊，她剛好人在捷運上，立刻銷假到台北車站連線。（翻攝自廖芳潔臉書）





〔記者林南谷／台北報導〕通緝犯張文19日傍晚在台北車站、中山商圈隨機殺人，釀4死11傷，當天鏡電視主播廖芳潔休假，人剛好在捷運上，立刻銷班直奔台北車站連線。

當時廖芳潔和棚內連線，有觀眾提醒她注意安全，有的擔心叫她快點離開，更有遠方好友問她：「妳是中了什麼籤運？泰國四面佛爆炸案在、北車這次也是！」這才想起當年四面佛爆炸，她剛好在泰國出差，台北車站煙霧彈雖然休假，又剛好在捷運上。

這起事件發生在週五尖峰時間，廖芳潔難得在捷運上正準備赴約途中，本來預計在忠孝新生轉車到中山國小站，接近六點時剛好快到捷運市政府站，驚聞北車煙霧彈事件，她說：「我掙扎著，忠孝新生再往下兩站就是台北車站，公司沒人知道我在捷運上，要去北車嗎？」

突然，廖芳潔想起2016年松山車站那次爆炸案，那時她還是TVBS員工，前輩主播吳安琪第一時間到現場連線，那個記憶裡的畫面瞬間點燃了她，同時判斷公司要前往採訪的同事很可能在下班時間塞在車陣裡，當下，廖芳潔決定忠孝新生過站不下，直接去北車連線。

「新聞人在新聞現場行動」，這句話深深烙印在廖芳潔腦海裡，她感謝曾經可以看著前輩學習，但很遺憾台灣再次面對這樣令社會驚慌恐懼的事件。

