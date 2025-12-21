自由電子報
娛樂 最新消息

台灣超資深主播廖蒼松 冬至歡度88歲大壽

廖蒼松（右）、葉樹姍都是台灣電視新聞圈超資深的新聞主播。（翻攝自葉樹姍臉書）廖蒼松（右）、葉樹姍都是台灣電視新聞圈超資深的新聞主播。（翻攝自葉樹姍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（21）日是一年一度冬至，台視前主播葉樹姍19日在臉書發文曬出同框昔日老長官、老三台時期的超資深主播廖蒼松，而今天恰巧也是廖蒼松88歲大壽。

葉樹姍透露趁著冬至前夕，台視新聞老同事溫馨聚會，也為老長官廖蒼松、資深主播顧安生賀壽， 她說：「2人都是有過人毅力的摩羯座，廖桑明年就要過90大壽，可是鶴髪童顏、頭腦清明，信手拈來都是當年秘辛軼聞。」透露聚會當天大家決定成立籌備委員會，明年盛大祝賀並向廖蒼松的精神看齊。

2023年4月，資深電視攝影師莊靈（左起）、張繼正、周嘉川、顧安生、廖蒼松相聚。（翻攝自張繼正臉書）2023年4月，資深電視攝影師莊靈（左起）、張繼正、周嘉川、顧安生、廖蒼松相聚。（翻攝自張繼正臉書）

翻開維基百科，廖蒼松1937年12月21日出生，1966年進入台視擔任記者，也開啟了他在台視32年的生涯。

而在2023年4月20日顧安生歡度80大壽前夕，一票台視資深主播同聚，除了有廖蒼松之外，還有台灣電視史上第一位女主播周嘉川以及另一位資深主播張繼正，更有超資深攝影大哥莊靈，留下了台灣電視新聞圈歷史性的珍貴畫面。

