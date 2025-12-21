劉亞仁涉毒傳復出 遭譏諷趙震雄也不用退圈

劉亞仁曾獲得多座百想藝術大賞、青龍電影獎等獎項，2023年劉亞仁卻被爆出使用多達4種毒品。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影帝劉亞仁因涉嫌長期非法濫用多種麻醉藥物與吸食大麻，7月被判有期徒刑1年，緩刑2年並罰款200萬韓圜（約4萬台幣）躲過牢獄之苦，雖重創演藝路，但似乎不影響他享受生活。

上個月30日，有網友目擊劉亞仁現身上海FOUND 158廣場Reborn酒吧，期間與多名健碩男子親密互動，劉亞仁隨著音樂與男子摟抱、貼臉親吻等，非常享受，知情者更私下透露，劉亞仁現任男友就是上海人。

20日傳出最新消息，劉亞仁將以新片重返演藝圈，《體育朝鮮》引述知情人士說法，劉亞仁已確定出演導演張宰賢的新電影《Vampire》，這也將是他在歷經司法審判後，時隔約3年首度參與正式影視作品，被網友跳出來激酸：「那趙震雄也不用退圈了，你也可以回來，大家一起爛下去。」

影帝趙震雄因黑歷史遭掀，日前宣布引退。（翻攝自Naver）

2023年1月，劉亞仁被爆在美國吸食大麻、教唆他人一起用毒，被發現後還幫助共犯潛逃、教唆毁滅證據；他除了涉違法濫用藥物遭調查，去年7月又爆性侵風波，遭某男子控訴於私人住宅中熟睡時被性侵，但劉亞仁透過律師否認，最後性侵案以證據不足不起訴。

此外，今年4月劉亞仁憑《終極對奕》入圍南韓「第23屆導演選擇獎」影帝，一度引發爭議。

