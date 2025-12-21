北捷連續攻擊》張文墜樓死 被疑非畏罪自殺

北捷連續攻擊案嫌犯張文，為桃園地檢署妨害兵役通緝犯。（本報合成照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲男子張文19日晚間在台北捷運等處隨機殺人釀4死11傷，最後進入誠品南西店墜樓死亡。資深刑警認為，張文犯案前先勘查地形、藏處從租住地移轉至附近商旅、犯案過程多次變裝、還有數10顆汽油及煙霧彈未攜出、選擇開放空間犯案等情，顯示他完成行動後打算脫離現場，接下來想再犯下規模更大的犯行。

姓名學家吳睿穎今（21）日凌晨亦在臉書發文表示：「不是自殺，絕對不是！這明顯是預謀已久、訓練有術、沙盤推演、實地勘察、裝備完善、行動專業、從從容容、游刃有餘，最後在躲避警方的追緝、按照他規劃好的路線、熟門熟路的打開頂樓的門鎖，脫掉過重的裝備、往下一跳，以為紙箱可以讓他身輕如燕的安全跌入，何曾想『堆積已久的紙箱』竟然被一掃而空，夜晚中跌死在地，連兇手自己都想不到！」

吳睿穎認為，外界稱張文畏罪自殺，鬼都不信，「沒有真相，天怒人怨！無業遊民資金何來，父母稱2年多沒聯絡，又稱從金流約莫得知孩子的所在，莫名死傷的無辜生命及家屬，全國恐慌的民眾」，不信張文隨機殺人。

據清查，張文共準備了35顆汽油彈、24顆煙霧彈、13把刀，行動時留下相當的量在商旅，若他打算犯後尋死，應一次「帶足」儘可能全部使用，但他只帶出及使用一部分，顯然還有第2步打算。

相關新聞：張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

