自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北捷連續攻擊》張文墜樓死 被疑非畏罪自殺

北捷連續攻擊案嫌犯張文，為桃園地檢署妨害兵役通緝犯。（本報合成照）北捷連續攻擊案嫌犯張文，為桃園地檢署妨害兵役通緝犯。（本報合成照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲男子張文19日晚間在台北捷運等處隨機殺人釀4死11傷，最後進入誠品南西店墜樓死亡。資深刑警認為，張文犯案前先勘查地形、藏處從租住地移轉至附近商旅、犯案過程多次變裝、還有數10顆汽油及煙霧彈未攜出、選擇開放空間犯案等情，顯示他完成行動後打算脫離現場，接下來想再犯下規模更大的犯行。

姓名學家吳睿穎今（21）日凌晨亦在臉書發文表示：「不是自殺，絕對不是！這明顯是預謀已久、訓練有術、沙盤推演、實地勘察、裝備完善、行動專業、從從容容、游刃有餘，最後在躲避警方的追緝、按照他規劃好的路線、熟門熟路的打開頂樓的門鎖，脫掉過重的裝備、往下一跳，以為紙箱可以讓他身輕如燕的安全跌入，何曾想『堆積已久的紙箱』竟然被一掃而空，夜晚中跌死在地，連兇手自己都想不到！」

吳睿穎認為，外界稱張文畏罪自殺，鬼都不信，「沒有真相，天怒人怨！無業遊民資金何來，父母稱2年多沒聯絡，又稱從金流約莫得知孩子的所在，莫名死傷的無辜生命及家屬，全國恐慌的民眾」，不信張文隨機殺人。

據清查，張文共準備了35顆汽油彈、24顆煙霧彈、13把刀，行動時留下相當的量在商旅，若他打算犯後尋死，應一次「帶足」儘可能全部使用，但他只帶出及使用一部分，顯然還有第2步打算。

相關新聞：張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中