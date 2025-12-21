自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

冬至養生又養身 食補與保暖是關鍵

從12月21日起進入冬至節氣。（彭老師提供）從12月21日起進入冬至節氣。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（21）日起，節氣進入「冬至」，氣功老師彭繼祖表示，冬至，一陽始生，一元復始，進入陰消陽長轉化的關鍵，此時多喝何首烏湯、多補充黑豆、黑芝麻、黑木耳等黑色食物，少吃白色食物，把握時機補腎養陽，將身體調養好，以迎接嶄新的2026年。

麗澤家人·恩澤堂的彭繼祖老師說，冬至後，進入膀胱經的修復期。膀胱經主導陽氣，從腦一直通到腳，是經絡中最長、分支最多、經過穴位最多的一條經絡。膀胱經不順暢，就會頭痛、暈眩。水喝少了，血液變濃稠、影響氣血運行，這個時節是心肌梗塞、中風、痛風、尿道結石的高發期，要多留意腳部、膝蓋、肚子、脖子、後腦的保暖，增強心血管運行自在，這時節晚上泡泡腳、喝熱水就等於是在補身體。

另外冬至時節身體痠痛是常態，之前主走腎經，痠在脊椎裡面；現在主走膀胱經，膀胱經在脊椎兩側，因此痠在脊椎兩側，痠脹痛的部位會循著膀胱經流轉。腎氣一冷就弱，往下壓到坐骨神經，形成腰痠、背痛、腳麻，覺得尾椎不舒服，要留意自己的小腿、腳踝的保暖。手、腳冷到了，腰也一樣會不舒服，所以保暖是關鍵。

《冬至的節氣保健》

★冬至期間（當天）泡一次熱水澡，最好能加海鹽，隔九天再泡一次，再隔九天再泡一次，共3次。常用熱水加海鹽泡腳，幫助氣血上行；腳腫、腰痛時也有助舒緩。

★拍委中穴。拍拍大腿後側助腎水上行順暢。

★搓腰：反手、用手心搓後腰眼，轉圈搓100下。

★手心壓耳、向後逆時針轉圈揉擦100下。擰耳朵：用力向上、向旁、向下擰耳朵。

彭老師提醒大家冬藏春耕，冬至，一陽始生，寫下自己來年的願力 ，開始讓自己思考並完成行動，好迎接一個嶄新的2026年，乘願而行。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中