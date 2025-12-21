米津玄師也會激動！《鏈鋸人》合作宇多田光驚呼：太像作夢了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》上映後席捲全球影壇，票房累積至今已高達1億5000萬美元（約新台幣48億元），挺進日本影史票房排行榜前60名，成為近年最賣座的少年漫畫改編動畫電影之一，該片不僅票房亮眼，口碑更是爆棚，爛番茄網站上取得影評96%高分評價、觀眾評分98%的驚人成績。

宇多田光（左）、米津玄師展開對談。（翻攝自X）

片中音樂也引起巨大話題，主題曲《IRIS OUT》和《JANE DOE》皆由日本樂壇鬼才米津玄師創作，《IRIS OUT》動畫版MV在YouTube突破1.1億次點閱數，片尾曲《JANE DOE》更找來宇多田光合作，MV點閱次數超過4800萬次，兩人對談影像日前在YouTube釋出後，點閱數立刻衝到百萬以上，兩位歌手真摯分享初次相遇和交流音樂的過程，網友們紛紛直呼：「這真的是可以免費看的嗎？」「影片含金量太高了！」

請繼續往下閱讀...

米津玄師和宇多田光首度合作《JANE DOE》，米津玄師坦言能和宇多田光一起拍MV、對談和拍攝照片，一直感覺「有點不真實」，笑言自己外表看似淡定，內心卻一直想：「這真的在發生嗎？也太像作夢了吧。」宇多田光也表示對此次合作感到「不可思議」，她也透露，兩人拍攝MV時，一開始先拍背靠背場景，當真正稍微碰到彼此才稍感安心，有一瞬間「心意相通」，「人與人之間，真的是在一起承受辛苦時，會突然產生團結感，心會變成一體的。」米津玄師則笑說：「剛好就在剪輯喊卡的一瞬間，我們兩個都在說『脖子好痛』。」

《劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》淀治。（MyVideo提供）

大家看到《劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》的蕾潔，都忍不住大喊「蕾潔我婆」。（MyVideo提供）

米津玄師演唱的主題曲《IRIS OUT》則是融合爵士搖擺節奏與電子風格，他以「性愛與衝動在道德間搖擺」為創作核心，映照主角淀治在面對蕾潔以性愛為誘惑、內心又對真紀真的情感產生動搖的掙扎，反覆唱出「該怎麼辦」點出劇場版主題，MV剪輯自劇場版精華畫面，將情感與戰鬥節奏緊密結合，廣獲觀眾讚賞，歌曲也打入美國Billboard Global 200排行榜第5名，創下日本歌曲在該榜的歷史新高。

米津玄師直言：「我覺得像『性愛的情感』或『衝動』這類東西，在道德之間來回拉扯，是很重要的主題。但現在的社會對於表達這些情感有種強烈的排斥感。如果不去正視這點，音樂就很容易變得過於暴力、沒來由的吶喊。」《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》搶先版將在MyVideo上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法