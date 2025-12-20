都市傳說！對發票前必聽宇宙人這首 小巨蛋天降「鈔票」萬人變「好野」

今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人今（20日）晚在小巨蛋舉辦「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會」，演唱《好野》時，小巨蛋還天降玩具鈔票，歌迷爭搶「鈔票」想當「好野人」（有錢人）。

宇宙人小玉唱歌撒下玩具「鈔票」。（記者胡舜翔攝）

宇宙人的《好野》這首歌有個「都市傳說」，歌迷常跟團員說，每逢抽獎或發票兌獎前，只要聽《好野》，中獎率常常都變很好，儘管只是歌迷間的傳說，但今天宇宙人唱這首歌，歌迷除了搶「鈔票」，也跟著合唱，氣氛熱鬧。

請繼續往下閱讀...

今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）

今晚宇宙人也和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》，另外團員也預告：「新專輯就快要來了，明年，在很近的路上，錄了大部分的東西，再微調一下就好。」這次新專輯去日本錄音，希望屆時歌迷聽到不同感覺，最後安可曲宇宙人則帶來《如果我們還在一起》。

今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法