自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

都市傳說！對發票前必聽宇宙人這首 小巨蛋天降「鈔票」萬人變「好野」

今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人今（20日）晚在小巨蛋舉辦「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會」，演唱《好野》時，小巨蛋還天降玩具鈔票，歌迷爭搶「鈔票」想當「好野人」（有錢人）。

宇宙人小玉唱歌撒下玩具「鈔票」。（記者胡舜翔攝）宇宙人小玉唱歌撒下玩具「鈔票」。（記者胡舜翔攝）

宇宙人的《好野》這首歌有個「都市傳說」，歌迷常跟團員說，每逢抽獎或發票兌獎前，只要聽《好野》，中獎率常常都變很好，儘管只是歌迷間的傳說，但今天宇宙人唱這首歌，歌迷除了搶「鈔票」，也跟著合唱，氣氛熱鬧。

今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）

今晚宇宙人也和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》，另外團員也預告：「新專輯就快要來了，明年，在很近的路上，錄了大部分的東西，再微調一下就好。」這次新專輯去日本錄音，希望屆時歌迷聽到不同感覺，最後安可曲宇宙人則帶來《如果我們還在一起》。

今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）今晚宇宙人和白河幫合體演出，之後宇宙人貝斯手方Q還獨唱《愛如潮水》。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中