娛樂 最新消息

MMA》GD狂掃7獎封王！台下暴動喊不停 權志龍比「噓」管秩序

GD暌違8年回歸，在MMA展現王者風範。（翻攝自멜론 Melon YouTube）GD暌違8年回歸，在MMA展現王者風範。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國MMA頒獎典禮在今天（20日）稍早落幕，「GD」G-DRAGON權志龍拿下7個獎項，壓軸的年度專輯、年度藝人、年度歌曲都被他抱走，成為今晚的大贏家，暌違8年回歸依舊是王者。

GD被虧偷懶休息一下，裡面最熟的後輩ZICO幫忙唱一下。（翻攝自멜론 Melon YouTube）GD被虧偷懶休息一下，裡面最熟的後輩ZICO幫忙唱一下。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

GD今天表演《POWER》、《TOO BAD》、《Home Sweet Home》等今年推出的新歌，唱到夯曲《CROOKED》時還走下台和後輩們同台，與ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR一起甩頭互動，還乾脆把麥克風遞給ZICO，ZICO還真的唱了，網友也笑虧ZICO唱得比GD還好。不過GD的表演無庸置疑，今天不但深V現身，還找來日本知名舞者RIEHATA一同演出，甚至帶來DANCE BREAK，讓人看得目不轉睛。

GD在MMA大開深V，火力全開。（翻攝自멜론 Melon YouTube）GD在MMA大開深V，火力全開。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

GD獲得TOP10、最佳男子SOLO歌手、年度SONG WRITER、十大百萬專輯歌手獎、年度專輯、年度藝人、年度歌曲《Home Sweet Home》。GD連續上台多次，到後來已經不知道要講什麼感言，不過他透露很想念BIGBANG的成員們，希望下一次能以團體的身分獲得MMA的肯定。

GD比出「噓」的手勢管秩序。（翻攝自멜론 Melon YouTube）GD比出「噓」的手勢管秩序。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

只是得獎時又出現插曲，GD突然將麥克風轉向觀眾席，台下粉絲紛紛大喊，更一直高喊「權志龍」的名字，GD一度對著頭下比出「噓」的手勢，示意台下粉絲稍微小聲點。此時畫面也出現眾多粉絲離開座位、往前擠的畫面，宛如大遷徙再現。

GD講話的同時，粉絲離開座位往前擠，亂成一團。（翻攝自멜론 Melon YouTube）GD講話的同時，粉絲離開座位往前擠，亂成一團。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

