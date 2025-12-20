自由電子報
娛樂 最新消息

別再說吳建豪「瘦到脫相」現身恆星之城驚人狀態曝光

吳建豪演唱會上變帥氣。（翻攝自微博）吳建豪演唱會上變帥氣。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，今（20日）晚繼續與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心進行第二場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，而在登台前，吳建豪也特別在社群分享昨晚首場的心情。

儘管少了朱孝天，但「F3」的合體演出還是讓廣大《流星花園》粉絲感動不已，周渝民也在演唱會上激動落淚，至於吳建豪，他也談到完成首場演唱會的心情：「F✦FOREVER第一站順利結束！其實這次演出前有一點點緊張（一點點而已），所有的歌都是第一次演出，從作詞作曲到燈光舞美舞蹈，都花了很多的心血和團隊一起打磨，只為了把最好的舞台呈現給大家！非常感恩我們大家可以一起聚在這裡！最好的你們和最好的我，感恩相遇。」

吳建豪露出結實肌肉。（翻攝自微博）吳建豪露出結實肌肉。（翻攝自微博）

演唱會之前，吳建豪也推出新歌《Dance Until We Die》，前陣子他和阿信一起直播，阿信還誇讚吳建豪的創作，直說很喜歡吳建豪寫的新歌。之前網友則形容吳建豪「瘦到脫相」，但這次演唱會上，他展現帥氣一面，身上結實肌肉更讓粉絲看了驚豔。

