娛樂 最新消息

後台比舞台還熱鬧？冰糖葫蘆、黑糖珍珠奶茶收服藝人味蕾

後台提供熱飲供藝人暖胃。（台南市府提供）後台提供熱飲供藝人暖胃。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台南好Young」首場耶誕搖滾演唱會今（20）日晚間在永華市政中心西側廣場熱力開唱，音樂一響現場尖叫聲不斷，正式揭開台南耶誕、跨年系列活動序幕，氣氛嗨翻南台灣。

後台準備台南古早味豆花。（台南市府提供）後台準備台南古早味豆花。（台南市府提供）

為讓演出藝人與工作人員補充滿滿能量，南市政府特別在後台準備豐盛的在地美食與當季水果，把台南最具代表性的美味一次端上桌。市長黃偉哲也親自到後台探班，熱情推薦府城小吃，更貼心準備熱飲，讓藝人們在微涼夜晚感受到台南的溫暖。

韓國超人氣女團UNIS成員對台新鮮水果作的冰糖葫蘆大感興趣。（台南市府提供）韓國超人氣女團UNIS成員對台新鮮水果作的冰糖葫蘆大感興趣。（台南市府提供）

後台補給站少不了台南經典擔仔麵。（台南市府提供）後台補給站少不了台南經典擔仔麵。（台南市府提供）

後台餐點誠意十足，包含古早味滷味、冰糖葫蘆、黑糖珍珠奶茶、黑豆茶，還有肉圓、豆花、擔仔麵等經典小吃，搭配火龍果、小番茄、鳳梨、洋香瓜等新鮮水果，色香味俱全，讓人食指大動。

「AcQUA」源少年品嚐台南美食。（台南市府提供）「AcQUA」源少年品嚐台南美食。（台南市府提供）

紫月光、源少年等藝人也趁著演出空檔大啖美食，對香甜的水果糖葫蘆與滑嫩豆花讚不絕口，直呼「太好吃了！」現場充滿歡笑聲。黃偉哲表示，希望透過美食與音樂，讓更多朋友從味蕾與耳朵，一起愛上台南。

「SOLOMOON」紫月光對冰糖葫蘆大讚好吃。（台南市府提供）「SOLOMOON」紫月光對冰糖葫蘆大讚好吃。（台南市府提供）

