MMA》JENNIE變觀世音菩薩！奪年度大獎喊孤單：很想BLACKPINK

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK的JENNIE暌違已久回韓國參加年末頒獎典禮，今天（20日）頭披白紗演出，被網友笑說很像觀世音菩薩。

JENNIE出席MMA，披的白紗上面寫著許多文字。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

JENNIE今天身披寫滿文字的白紗現身，帶來歌曲《Seoul city》，與男舞者貼身熱舞，還整個人被抱起來，表演十分精彩。接著她演唱《ZEN》時，穿上黑色帥氣大衣站回主舞台，宛如宣告女王的回歸，有趣的是後方畫面還出現一朵綻放的白蓮花，難怪被網友稱很像觀世音菩薩或者聖母。

JENNIE現身MMA，掀起全場歡呼聲。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

JENNIE在MMA大跳《like JENNIE》，辣度爆表。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

演出的重頭戲是她今年推出的主打歌《like JENNIE》，她戴著墨鏡帥氣登場，帶來曾經在科切拉音樂節等地演出的國際級表演，帥氣十足。她今晚獲得TOP10、十大百萬專輯歌手獎以及年度RECORD大獎，JENNIE在台上表示：「今年對我來說是很有意義的一年，出了第一張專輯，也發了很多事情，能夠在年末開心的畫下句點，真的很好。」最後她沒忘記BLACKPINK成員們，「我很想念我的成員們，一個人很孤單，還有粉絲們，不管什麼時候我都愛你們。」

JENNIE獲得年度RECORD大獎，表示很想念BLACKPINK。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

