自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

MMA》JENNIE變觀世音菩薩！奪年度大獎喊孤單：很想BLACKPINK

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK的JENNIE暌違已久回韓國參加年末頒獎典禮，今天（20日）頭披白紗演出，被網友笑說很像觀世音菩薩。

JENNIE出席MMA，披的白紗上面寫著許多文字。（翻攝自멜론 Melon YouTube）JENNIE出席MMA，披的白紗上面寫著許多文字。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

JENNIE今天身披寫滿文字的白紗現身，帶來歌曲《Seoul city》，與男舞者貼身熱舞，還整個人被抱起來，表演十分精彩。接著她演唱《ZEN》時，穿上黑色帥氣大衣站回主舞台，宛如宣告女王的回歸，有趣的是後方畫面還出現一朵綻放的白蓮花，難怪被網友稱很像觀世音菩薩或者聖母。

JENNIE現身MMA，掀起全場歡呼聲。（翻攝自멜론 Melon YouTube）JENNIE現身MMA，掀起全場歡呼聲。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

JENNIE在MMA大跳《like JENNIE》，辣度爆表。（翻攝自멜론 Melon YouTube）JENNIE在MMA大跳《like JENNIE》，辣度爆表。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

演出的重頭戲是她今年推出的主打歌《like JENNIE》，她戴著墨鏡帥氣登場，帶來曾經在科切拉音樂節等地演出的國際級表演，帥氣十足。她今晚獲得TOP10、十大百萬專輯歌手獎以及年度RECORD大獎，JENNIE在台上表示：「今年對我來說是很有意義的一年，出了第一張專輯，也發了很多事情，能夠在年末開心的畫下句點，真的很好。」最後她沒忘記BLACKPINK成員們，「我很想念我的成員們，一個人很孤單，還有粉絲們，不管什麼時候我都愛你們。」

JENNIE獲得年度RECORD大獎，表示很想念BLACKPINK。（翻攝自멜론 Melon YouTube）JENNIE獲得年度RECORD大獎，表示很想念BLACKPINK。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中