娛樂 日韓

MMA》都敬秀趕上！EXO獻唱《咆哮》男團全瘋了 驚喜公開新歌燃炸

聽到EXO的經典歌曲，NCT WISH也坐不住了。（翻攝自멜론 Melon YouTube）聽到EXO的經典歌曲，NCT WISH也坐不住了。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團EXO今天（20日）暌違已久登上MMA頒獎典禮，帶來多首代表歌曲，讓台下後輩RIIZE、BOYNEXTDOOR及NCT WISH都跟著手舞足蹈。

D.O.趕上MMA，與EXO合體演出。（翻攝自멜론 Melon YouTube）D.O.趕上MMA，與EXO合體演出。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

EXO的主唱「D.O.」都敬秀在MMA紅毯之後，還先搭車趕去金宇彬、申敏兒的婚禮，停留約15分鐘之後再返回首爾高尺天空巨蛋參加MMA表演，來回車程長達2小時，所幸有成功趕上MMA的演出。表演以他們的代表作《狼與美女》的樹開場，接著他們獻唱《MONSTER》、《Love Shot》、《前夜》、《Growl》（咆哮）等代表作，嗨翻全場。

RIIZE的炤熙（左）、元彬也當場跳起EXO的《Growl》。（翻攝自멜론 Melon YouTube）RIIZE的炤熙（左）、元彬也當場跳起EXO的《Growl》。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

EXO表演新歌《Back it Up》。（翻攝自멜론 Melon YouTube）EXO表演新歌《Back it Up》。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

接著畫面回顧EXO歷來的專輯以及LOGO，接著驚喜公開新歌《Back it Up》，SUHO、燦烈、D.O.、KAI以及世勛帶來精彩的歌曲表演，讓人看得目瞪口呆，宣告結束軍白期的EXO即將在明年正式回歸。依EXO現今的體制來說，目前主唱僅有D.O.，明明才剛趕場抵達，卻依舊展現高水準的唱功，難怪幾乎零負評。

EXO驚喜帶來新歌《Back it Up》。（翻攝自멜론 Melon YouTube）EXO驚喜帶來新歌《Back it Up》。（翻攝自멜론 Melon YouTube）

