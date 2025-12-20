自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

默哀30秒後熱力開唱「2026台南好young」 搖滾耶誕首場演唱會嗨翻永華廣場

「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今晚於永華市政中心西側廣場熱力登場，全場大爆棚。（台南市府提供）「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今晚於永華市政中心西側廣場熱力登場，全場大爆棚。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今（20）日晚於永華市政中心西側廣場熱力登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批民眾湧入同樂，全場大爆棚！

「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今晚熱情開唱。（記者洪瑞琴攝）「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今晚熱情開唱。（記者洪瑞琴攝）

演唱會開始前，主持人帶領全場觀眾，為昨日發生於台北捷運的隨機傷人事件進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，也提醒民眾在享受活動之餘務必留意自身安全。南市府同步加強現場安全維護，除進行必要安全檢查外，並增派警力加強巡邏與秩序維持，確保活動順利進行。

台南搖滾耶誕演唱會，主持人籃籃與李多慧首度搭檔，在歡快的耶誕舞曲中現身。（台南市府提供）台南搖滾耶誕演唱會，主持人籃籃與李多慧首度搭檔，在歡快的耶誕舞曲中現身。（台南市府提供）

演唱會正式揭幕，雙主持人籃籃與李多慧在歡快的耶誕舞曲中現身，以一小段活力開場舞為演出拉開序幕。李多慧更向籃籃學起台語與觀眾互動，萌萌發音瞬間融化全場，笑聲與掌聲不斷。

韓國超人氣女團UNIS動感表演驚艷全場。（台南市府提供）韓國超人氣女團UNIS動感表演驚艷全場。（台南市府提供）

緊接著登場的神祕系唱跳女團SOLOMOON紫月光，以一連串勁歌熱舞炒熱現場氣氛；創作歌手陳泳希則以獨具辨識度的嗓音與「New Wave 新浪潮」風格作品，牢牢抓住聽眾目光，獲得滿場歡呼，人氣直線飆升。

日本的透明系女聲川西奈月歌聲迷人。（台南市府提供）日本的透明系女聲川西奈月歌聲迷人。（台南市府提供）

來自日本的透明系女聲川西奈月，帶來〈問題集〉，並自彈自唱〈0.0004%のキセキ〉及代表作〈理想的女孩〉，清新細膩的詮釋，讓現場彷彿被溫柔包圍，療癒人心，也再次證明其新世代療癒系女聲的魅力。

身為歌神「ASKA」飛鳥涼之女的宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊。（台南市府提供）身為歌神「ASKA」飛鳥涼之女的宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊。（台南市府提供）

歌神「ASKA」飛鳥涼之女宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊，過去曾以翻唱席琳狄翁經典名曲〈To Love You More〉驚豔眾人，今晚再度站上舞台完美詮釋，溫柔而富情感的歌聲感動全場，掌聲久久不歇。

演唱會也邀請台南在地年輕學子率先暖場，由善化高中流行MV社，以及S.F.C舞團攜手台南 Power Summer國高中職聯合舞展，帶來兩段充滿活力的舞蹈演出，展現青春無限能量。台南市長黃偉哲鼓勵年輕世代勇於展現創意與熱情，也持續支持學生透過舞蹈與藝術發光發熱。

此外，活動周邊同步設置熱鬧的美食市集，讓民眾在欣賞精彩演唱會之餘，也能邊吃邊逛，享受滿滿耶誕夜的歡樂氛圍。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中