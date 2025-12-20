默哀30秒後熱力開唱「2026台南好young」 搖滾耶誕首場演唱會嗨翻永華廣場

「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今晚於永華市政中心西側廣場熱力登場，全場大爆棚。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今（20）日晚於永華市政中心西側廣場熱力登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批民眾湧入同樂，全場大爆棚！

「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會今晚熱情開唱。（記者洪瑞琴攝）

演唱會開始前，主持人帶領全場觀眾，為昨日發生於台北捷運的隨機傷人事件進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，也提醒民眾在享受活動之餘務必留意自身安全。南市府同步加強現場安全維護，除進行必要安全檢查外，並增派警力加強巡邏與秩序維持，確保活動順利進行。

台南搖滾耶誕演唱會，主持人籃籃與李多慧首度搭檔，在歡快的耶誕舞曲中現身。（台南市府提供）

演唱會正式揭幕，雙主持人籃籃與李多慧在歡快的耶誕舞曲中現身，以一小段活力開場舞為演出拉開序幕。李多慧更向籃籃學起台語與觀眾互動，萌萌發音瞬間融化全場，笑聲與掌聲不斷。

韓國超人氣女團UNIS動感表演驚艷全場。（台南市府提供）

緊接著登場的神祕系唱跳女團SOLOMOON紫月光，以一連串勁歌熱舞炒熱現場氣氛；創作歌手陳泳希則以獨具辨識度的嗓音與「New Wave 新浪潮」風格作品，牢牢抓住聽眾目光，獲得滿場歡呼，人氣直線飆升。

日本的透明系女聲川西奈月歌聲迷人。（台南市府提供）

來自日本的透明系女聲川西奈月，帶來〈問題集〉，並自彈自唱〈0.0004%のキセキ〉及代表作〈理想的女孩〉，清新細膩的詮釋，讓現場彷彿被溫柔包圍，療癒人心，也再次證明其新世代療癒系女聲的魅力。

身為歌神「ASKA」飛鳥涼之女的宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊。（台南市府提供）

歌神「ASKA」飛鳥涼之女宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊，過去曾以翻唱席琳狄翁經典名曲〈To Love You More〉驚豔眾人，今晚再度站上舞台完美詮釋，溫柔而富情感的歌聲感動全場，掌聲久久不歇。

演唱會也邀請台南在地年輕學子率先暖場，由善化高中流行MV社，以及S.F.C舞團攜手台南 Power Summer國高中職聯合舞展，帶來兩段充滿活力的舞蹈演出，展現青春無限能量。台南市長黃偉哲鼓勵年輕世代勇於展現創意與熱情，也持續支持學生透過舞蹈與藝術發光發熱。

此外，活動周邊同步設置熱鬧的美食市集，讓民眾在欣賞精彩演唱會之餘，也能邊吃邊逛，享受滿滿耶誕夜的歡樂氛圍。

