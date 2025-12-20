自由電子報
娛樂 最新消息

女團成員目擊北捷隨機殺人 現場犯人被抬上救護車 阿沁痛心喊「記得愛」

勵齊女孩出席耶誕公益活動，惟婷（右三）透露，昨經過北捷事件現場，餘悸猶存。（紅心字會提供）勵齊女孩出席耶誕公益活動，惟婷（右三）透露，昨經過北捷事件現場，餘悸猶存。（紅心字會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕北捷隨機殺人事件讓台灣民眾非常震撼，女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷事發時正在中山捷運站外過馬路，看到現場凌亂的畫面，當下腦袋空白，至今餘悸猶存，坦言心中留下創傷，最近都不敢搭大眾運輸。

阿沁（後排左二）呼籲大家記得愛。（紅心字會提供）阿沁（後排左二）呼籲大家記得愛。（紅心字會提供）

阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」，今（20日）與勵齊女孩，還有韓國男團Click-B主唱金泰亨等出席活動，提到台北捷運隨機攻擊事件，阿沁痛心表示，這件憾事讓人痛心，「所以要記得愛！」金泰亨也說，昨晚跟阿沁在吃飯，聽到這個消息我嚇了一跳，「怎麼可能會發生這樣的事情，得知有人受傷、失去寶貴生命，我感覺很難過，我希望他們可以得到安慰，也希望受到傷害的朋友可以早日恢復。」紅心字會秘書長李顯文則表示：「這個世界需要多一點愛！」

惟婷則談到：「那是我人生看過最多救護車的一次，整條南京西路幾乎被塞滿，最後還看到犯人被抬上救護車。」事發過程，她看到很多民眾拿手機猛拍，但她覺得大家的警覺心應該要再加強一點。

勵齊女孩推出新單曲《C.A.T.》，韓國創辦人金泰汎也來台為她們加油打氣，祝福新單曲大成功，勵齊女孩由成員可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni共同組成，希望用熱情的歌舞為社會注入正能量。

