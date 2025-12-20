自由電子報
娛樂 最新消息

孫生遭當面指控「與未成年發生關係」！對峙女方情緒爆走突痛哭認了

女子當面對峙孫生。（記者林欣穎攝）女子當面對峙孫生。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅孫生涉嫌猥褻4女遭起訴，演藝事業受到重挫。今（20）日他出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，與對手秋偉火力全開嗆聲，沒想到現場還出現曾指控被孫生侵犯的當事人，現場場面一度混亂，孫生經紀人當場跳腳，衝上台前怒罵主辦方：「設局給我們跳！」

孫生出席拳願賽前記者會，與對手開嗆。（記者林欣穎攝）孫生出席拳願賽前記者會，與對手開嗆。（記者林欣穎攝）

記者會現場，有名自稱是受害者的女子突然走上台，她指控孫生在自己未成年時，以拍攝名義約她去旅館，面對女方指控，孫生則瞬間爆氣：「對妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！不是給了嗎！god damn！」

孫生出席記者會情緒一度爆走。（記者林欣穎攝）孫生出席記者會情緒一度爆走。（記者林欣穎攝）

孫生事後受訪，證實女子確實是當事人，他稱自己絕對不會強迫別人，反而是被有心人士利用，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大堆莫須有的東西，很多女生開始攻擊我！」

孫生講到激動處落淚，「說我開車性侵她們！我根本沒有車！」並再三強調自己不會強迫任何人，不過如今他身纏官司，還被台北地檢署認為陷溺性癮、面對司法當庭扯謊等，由於他的案件仍在司法審理階段，相關指控與辯詞，仍有待法院進一步釐清與判決。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大body

